Contratto stracciato e addio alla Serie A: i bianconeri salutano l’attaccante | Annuncio ufficiale

Il mercato di gennaio sta entrando nel vivo e la Juventus è uno dei club più attivi sia in entrata che in uscita. L’addio è ufficiale

Altro che mercato di riparazione e di assestamento. Questa sessione di gennaio sta riservando una serie di clamorosi e inattesi colpi di scena, in entrata ma soprattutto in uscita. La cessione di Kvaratskhelia al Paris Saint Germain potrebbe non essere l’unica in grado di materializzarsi entro la fine del mese.

Nelle ultime ore ha fatto scalpore la notizia di una presunta maxi offerta del Manchester City per Andrea Cambiaso, che secondo alcuni esperti di mercato si aggirerebbe intorno ai 65 milioni di euro.

Dall’eventuale cessione dell’ex terzino del Genoa i bianconeri ricaverebbero le risorse per realizzare altri colpi dopo gli arrivi già formalizzati di Alberto Costa e di Kolo Muani. Attenzione poi a quella variabile impazzita che ha il nome di Dusan Vlahovic.

Con il passare dei giorni crescono le percentuali di un addio del centravanti serbo a giugno prossimo. Ma non si può escludere a priori una cessione già entro la fine di gennaio. Il contratto di Vlahovic scadrà il 30 giugno del 2026 e le possibilità di un rinnovo sono allo stato attuale pari a zero.

Serie A, addio definitivo: non lo vedremo mai più

L’unica opzione per la Juventus è vendere l’ex viola prima possibile e gli unici club in grado di permettersi un investimento così oneroso sono quelli inglesi e spagnoli. La carriera di Vlahovic potrebbe dunque proseguire in Premier League o in Liga.

Sempre a proposito di attaccanti che indossano una maglia bianconera in Serie A ce n’è uno che da due anni non può scendere in campo e con ogni probabilità sarà costretto ad appendere gli scarpini al chiodo.

Serie A, le parole non lasciano dubbi: è finita

Stiamo parlando di Gerard Deulofeu, trentunenne spagnolo che per due anni abbondanti ha mandato in estasi i tifosi dell’Udinese ma che dal 2023 non disputa più una partita. Il motivo è molto semplice: l’ex Barcellona ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore al quale si è aggiunta un’infezione alla cartilagine.

Ai microfoni di Sky Sport Deulofeu ha fatto il punto della situazione: “Sto lottando da due anni contro una cosa quasi al di là della biologia. Ora sto meglio di qualche mese fa ma vediamo quello che succederà. Con l’Udinese ho un rapporto incredibile da sempre: abbiamo trovato un accordo per finire il contratto ma la relazione e il supporto rimangono speciali”.