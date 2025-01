Vengo al Milan a una sola condizione: Rashford ha deciso | Non dipende solo dai rossoneri

Il Milan sembra aver puntato con decisione su Marcus Rashford e l’attaccante inglese sta per dire sì ai rossoneri. Attenzione alle sorprese

Il mercato del Milan è giunto a una svolta. Il successo, tanto sofferto quanto prezioso, ottenuto al Sinigaglia di Como nel recupero della 19/a giornata di campionato ha avvicinato sensibilmente il Diavolo alla zona Champions.

Per lanciare l’assalto al quarto posto il nuovo tecnico Sergio Conceicao ha bisogno di un aiuto dal mercato. A poco più di due settimane dallo stop alla sessione di gennaio la dirigenza rossonera vuole chiudere al più presto l’ingaggio di un attaccante di alto livello.

Il nome ormai sulla bocca di tutti è quello di Marcus Rashford, ventisettenne punto di forza della Nazionale inglese ma considerato cedibile dal Manchester United. Nonostante Rashford sia nato e cresciuto nei Red Devils l’attuale dirigenza ha deciso di privarsene.

Il club inglese ha tra l’altro già detto ‘sì’ all’ipotesi di un prestito con diritto di riscatto. La strada sembra spianata a favore del Milan, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’ingaggio e quello percepito da Rashford è lontano dai parametri rossoneri.

Milan, Rashford è a un passo ma attenzione alle sorprese

Anche questo ostacolo però è stato abbattuto: l’entourage dell’attaccante inglese ha infatti accettato in grandi linee la proposta del Milan e già nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi l’accordo tra le parti.

Attenzione però ai possibili colpi di scena che in un mercato così globalizzato sono sempre possibili. Rashford è pronto a sposare il progetto del Milan salvo l’inserimento last minute di un grande club europeo di fronte al quale non potrebbe dire di no.

Milan, si allontana Rashford? L’indizio non lascia dubbi

Secondo le notizie diffuse dal portale GiveMeSport gli agenti di Rashford sarebbero sul punto di tornare a Milano proprio perché l’attaccante inglese ha espresso la sua preferenza per il Milan rispetto ad altre possibili destinazioni.

L’unica opzione in grado di far saltare l’accordo tra Rashford e la dirigenza milanista è l’eventuale inserimento in extremis del Barcellona. I blaugrana infatti nonostante i problemi di bilancio sono in cerca di un attaccante. Nel frattempo Sergio Conceiçao e Zlatan Ibrahimovic dovranno prendere una decisione definitiva nelle prossime 24 ore: ingaggiare l’attaccante del Manchester United o il difensore del Manchester City Kyle Walker? Ancora qualche giorno di paziente attesa e ne sapremo di più.