Addio al Milan a titolo definitivo: annuncio ufficiale | Il club passa all’incasso

Il Milan ha bisogno di un’uscita importante per sbloccare il mercato in entrata. Per Ibrahimovic si tratta di una corsa contro il tempo

Una doccia gelata che scombina tutti i piani di mercato del Milan. Come ormai tutti i tifosi rossoneri sanno il Red Bull Lipsia non ha perfezionato l’ingaggio di Noah Okafor in quanto l’attaccante svizzero non ha superato le visite mediche.

Questa clamorosa retromarcia del club tedesco complica maledettamente i piani della società che stando così le cose non ha la possibilità di tesserare un altro attaccante. Ciò significa che Marcus Rashford per ora non può sbarcare a Milanello.

A questo punto è da capire come il club rossonero intende rivedere le proprie strategie. C’è chi ipotizza, ad esempio, un ritorno di Tammy Abraham alla Roma con sei mesi di anticipo rispetto all’accordo sul prestito stipulato ad agosto.

Si tratta però di un’eventualità quasi da scartare a priori, visto che il club capitolino non ha la minima intenzione di riprendere l’ex centravanti del Chelsea prima di giugno prossimo. Resta sullo sfondo un’opzione a dir poco clamorosa e altamente improbabile: la cessione immediata di Rafael Leao.

Milan, una cessione e un incasso imprevisti: si può sbloccare il mercato

In questo clima di totale incertezza, in attesa di conoscere i dettagli sul mancato tesseramento di Okafor da parte del Red Bull Lipsia, arriva comunque una buona notizia per il club di Via Aldo Rossi.

Una cessione a titolo definitivo si è infatti materializzata in queste ultime ore, un’operazione di una certa importanza che regala comunque un po’ di ossigeno alle casse della società rossonera. La notizia giunge direttamente dalla Spagna.

Milan, il giovane talento se ne va in Messico: addio per sempre alla Serie A

Il protagonista di questa cessione lampo è il ventenne attaccante argentino Luka Romero che lascia così il Milan a titolo definitivo. L’ex talento della Lazio ha concluso la sua esperienza in prestito agli spagnoli dell’Alaves e sta per trasferirsi in Messico.

A darne notizia è il giornalista messicano Cesar Luis Merlo secondo cui il trequartista argentino ha scelto il Cruz Azul preferito al Chivas che si era fatto avanti qualche giorno fa. Il club rossonero dovrebbe incassare da questa cessione qualcosa come 3,4 milioni di euro.