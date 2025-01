Contratto stracciato e addio alla Juventus: Il club ha deciso | Thiago Motta dovrà farsene una ragione

Il mercato della Juventus deve ancora decollare. Del resto anche il club bianconero è chiamato a mantenere i bilanci in equilibrio

Anche la Juventus deve sottostare ai rigidi parametri del Fair Play Finanziario imposti dalla UEFA. Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli prima di regalare i due o tre innesti promessi a Thiago Motta è chiamato a compiere qualche sacrificio in uscita.

Dopo l’acquisto a titolo definitivo del terzino destro portoghese Alberto Costa, per il quale i bianconeri hanno versato nelle casse del Vitoria Guimaraes una cifra molto vicina ai 14 milioni di euro, prima di procedere con altri acquisti è necessario vendere.

Da questo punto di vista sembra quasi provvidenziale la notizia di un presunto concreto interesse del Manchester City nei confronti di Andrea Cambiaso. Sia i dirigenti che lo staff tecnico considerano l’ex terzino del Genoa un elemento imprescindibile, ma di fronte a determinate offerte non si può dire di no a priori.

Anche perché proprio il sostituto di Cambiaso sarebbe proprio Alberto Costa, al cui acquisto mancherebbe solo qualche dettaglio e il successivo annuncio ufficiale. Questa doppia operazione però non trova il gradimento del popolo juventino.

Juventus, un’altra cessione top: difesa rivoluzionata

A maggior ragione perché l’eventuale addio di Cambiaso non sarebbe l’unico in questo turbolento mese di gennaio. Nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi un altro addio, peraltro già ampiamente messo in conto.

Com’è noto il difensore brasiliano ed ex capitano della Juventus, Danilo, è finito fuori rosa. Un’altra decisione della società che i tifosi hanno decisamente mal digerito. Il centrale verdeoro piace ai sostenitori bianconeri per grinta, determinazione e attaccamento alla maglia.

Juventus, tifosi su tutte le furie: i social impazziscono

La storia tra Danilo e la Juventus si concluderà a breve con la probabile risoluzione del contratto. Il difensore della Selecao dovrebbe rimanere in Italia e trasferirsi a Napoli: Antonio Conte stravede per lui ed è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

L’intera operazione che vede coinvolto Danilo non convince i fans juventini che dai rispettivi profili social lanciano pesanti critiche nei confronti della società. La rescissione consensuale del contratto del difensore brasiliano viene interpretata come un segnale di resa e di scarsa ambizione. In tutto questo Thiago Motta aspetta e confida nell’arrivo di altri volti nuovi.