“Annulliamo il campionato”: la decisione è ufficiale | Al via il maxi processo

Un nuovo terremoto scuote il mondo del calcio. Così non si può più andare avanti, la minaccia dei club è concreta, può succedere di tutto

Non c’è pace per il mondo del calcio. Un nuovo caso scatenatosi in queste ultime ore rischia seriamente di stravolgere equilibri e rapporti di forza tra i principali club del Vecchio Continente. Uno scenario a dir poco allarmante ma tremendamente concreto.

Anche perché ciò che succede in un singolo Paese ha ripercussioni immediate nel resto d’Europa. Il principio è lo stesso che regola i rapporti economici all’interno dell’Unione Europea: la crisi di uno investe, in misura ovviamente diversa, tutti gli altri.

Quanto è accaduto e sta accadendo in questi ultimi giorni in Spagna è seguito con particolare interesse dai club di tutti gli altri principali campionati. Una vicenda che ha certificato la grave crisi economica di una società simbolo del calcio internazionale.

Mentre in Premier League il club più titolato degli ultimi dieci anni, il Manchester City, rischia seriamente di retrocedere in Championship, in Spagna è il Barcellona ad essere finito sulla graticola.

Il campionato rischia l’annullamento: ecco perché

Il club blaugrana è alle prese con una crisi economica senza precedenti, una congiuntura drammatica che ha iniziato a produrre le prime devastanti conseguenze a tutti i livelli, in primis quello tecnico.

L’estate scorsa il Barcellona ha acquistato dal Red Bull Lipsia, per una cifra superiore ai 55 milioni di euro, il fortissimo trequartista Dani Olmo. Protagonista assoluto nella vittoria della Nazionale spagnola agli Europei, Olmo è stato ben felice di trasferirsi in Catalogna.

Il Barcellona rischia grosso, sta diventando un caso politico

Qualche giorno fa sia la Liga che la Federcalcio spagnola hanno però invalidato il tesseramento di Olmo in quanto il Barca non avrebbe rispettato i requisiti economico-finanziari per potersi permettere il suo ingaggio.

Una decisione che ha evitato lo scenario peggiore: se agli azulgrana fosse stato consentito di mantenere in rosa l’ex Lipsia molti club della Liga avrebbero richiesto a gran voce l’annullamento del campionato. La questione però non è affatto chiusa: il Barcellona ha infatti dichiarato la propria opposizione al verdetto emesso dalle istituzioni calcistiche spagnole preannunciando l’imminente ricorso presso il tribunale. La Liga rischia di saltare in aria, con inevitabili e devastanti effetti sull’intero sistema calcistico europeo.