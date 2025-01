“Non sarei dovuto andare alla Juve” | Il brasiliano ammette tutto: la reazione di Douglas Luiz

Un ex Nazionale carioca ha parlato del suo passato in bianconero e di quanto fu un errore il suo trasferimento a Torino.

Un bilancio più dettagliato e preciso del mercato estivo, ovviamente, potrà essere dato soltanto più in là con il passare dei mesi di questa stagione, ma è chiaro che, dopo oltre due mesi dall’inizio dei match ufficiali, si può già cominciare a fare una prima stima approssimativa.

La squadra più attiva sul mercato, durante la scorsa sessione estiva, è stata sicuramente la Juventus. Cristiano Giuntoli ha operato tantissimo, sia in entrata che in uscita, ma allo stesso modo ha speso davvero molto per rinforzare la squadra e consegnarne una competitiva nelle mani di Thiago Motta.

Al netto degli infortuni che stanno tenendo ai box in queste ultime settimane gente importante e pagata tantissimo come Nico Gonzales e Teun Koopmeiners, sono proprio gli investimenti più cari a non aver ancora convinto, mentre positivi sono stati gli impatti dei vari Kalulu, Cabal, Di Gregorio e Conceicao, pagati un po’ meno o arrivati, almeno per ora, in prestito.

Il meno convincente tra i nuovi acquisti, almeno fino a questo momento, è stato sicuramente il brasiliano Douglas Luiz. Arrivato per una cifra complessiva che si avvicina ai 50 milioni di euro, ammortizzata con le cessioni definitive all’Aston Villa dei giovani Barrenechea e Iling Junior, il nazionale verdeoro non ha ancora lasciato traccia. Anzi, se lo ha fatto, lo ha fatto in modo negativo.

Juve, l’impatto negativo di Douglas Luiz

Tanta panchina nella prima parte di inizio stagione e pochi scampoli di gare. Poi, quando finalmente è stato impiegato un po’ di più, ha procurato i rigori contro Lipsia e Cagliari e ha rischiato di lasciare la squadra in dieci per una gomitata a gioco fermo ai danni di un giocatore della Lazio. Un gesto scriteriato che poteva costare caro.

Douglas Luiz, come detto, è senza ombra di dubbio quello più in difficoltà tra i nuovi arrivi in casa Juve, ma ci sarà tempo per dimostrare tutte le sue doti tecniche e atletiche e confermare il suo valore che ha già mostrato ripetutamente in Premier League con l’Aston Villa.

Felipe Melo rinnega il suo passaggio alla Juventus

Di recente, intanto, un suo connazionale ha parlato del suo passato alla Juventus. Si tratta di Felipe Melo che ha vestito il bianconero dal 2009 al 2011 e fu acquistato dal club torinese, che lo prelevò dalla Fiorentina, per 25 milioni di euro. Una cifra importante che però non corrispose con prestazioni positive in campo.

Melo si trovò anche in bianconero nelle due stagioni dei settimi posti, con Ferrara/Zaccheroni prima e Del Neri poi, e, quindi, non nel miglior periodo possibile per giocare nella Juventus. In una recente intervista, però, il brasiliano, che a 41 suonati gioca ancora con la maglia della Fluminense, ha ribadito come fu un errore accettare il trasferimento alla Juve e quanto si trovasse bene invece a Firenze.