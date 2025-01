Conceicao detta legge: rivoluzione totale al Milan | Adesso comanda lui

Sergio Conceicao vuole riportare in alto il Milan - LaPresse - Dotsport.it

Sergio Conceicao ha preso il posto di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. I suoi metodi di lavoro sono diversi da quelli dell’ex Shakhtar

Ancora prima di dirigere il suo primo allenamento da tecnico del Milan Sergio Conceicao ha voluto spiegare, a giornalisti e tifosi, le sue linee guida. L’ex centrocampista di Lazio ed Inter ha in mente un unico obiettivo: riportare in alto Leao e compagni.

A proposito dei sostenitori rossoneri, non si placano le accuse rivolte alla società: nel mirino il presidente Cardinale, l’amministratore delegato Furlani e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Le critiche riguardano soprattutto la dinamica dell’esonero di Paulo Fonseca.

Al netto della posizione, forse non più sostenibile dell’ex tecnico di Shakhtar e Roma a causa dei risultati e di una classifica in campionato a dir poco deprimente, non è piaciuto il comportamento avuto dal club nei suoi confronti.

Non è un caso che lo stesso Ibrahimovic, ormai travolto dalla contestazione dei tifosi, abbia ritenuto opportuno scusarsi pubblicamente con Fonseca nel corso della conferenza stampa in cui è stato annunciato l’ingaggio di Conceicao.

Sergio Conceicao, nel Milan è già cambiato tutto: i dettagli

Il Milan passa così da un portoghese a un altro, ma sembra che dalle parti di Milanello dopo neanche una settimana dall’arrivo dell’ex Porto si respiri un’aria del tutto nuova. Sergio Conceicao ha portato subito dei cambiamenti significativi.

Novità importanti sotto l’aspetto tattico e dinamiche diverse all’interno dello spogliatoio. Il rapporto con i giocatori è la chiave di volta di tutti i successi e il nuovo allenatore del Milan vuole imporre fin dall’inizio regole diverse dalle precedenti.

Milan, la decisione di Conceicao spiazza tutti: non se l’aspettava nessuno

Una decisione in particolare presa da Conceicao nele ultime ore ha fatto breccia tra i tifosi, che hanno apprezzato la mossa del nuovo tecnico rossonero. L’ex Porto ha infatti voluto convocare a Riad per la Supercoppa italiana anche Alessandro Florenzi, nonostante il centrocampista sia alle prese con il recupero dal grave infortunio che lo ha colpito ad agosto.

Questa mossa è stata particolarmente apprezzata dai tifosi milanisti, che intravedono metodi molto diversi da quelli utilizzati da Fonseca. Ora Conceicao vuole coinvolgere tutti nelle vicende della squadra, anche chi non è in grado di giocare. Il Milan ha iniziato un percorso completamente nuovo.