“Leao è fuori”: Conceicao cambia tutto | Pronta la clamorosa rivoluzione

Rafael Leao ha a che fare con un altro allenatore suo connazionale. Conceicao però non sembra molto disponibile nei suoi confronti

Sergio Conceicao sta muovendo i suoi primi passi da nuovo allenatore del Milan. Il cinquantenne tecnico portoghese ha preso il posto del suo connazionale Paulo Fonseca da meno di una settimana ma sembra avere già le idee molto chiare.

I vertici rossoneri, dal presidente Gerry Cardinale fino al super consulente Zlatan Ibrahimovic, hanno deciso di puntare tutto sull’ex allenatore del Porto, convinti che con il suo arrivo la squadra possa andare incontro a una svolta definitiva.

L’ex centrocampista di Lazio ed Inter si è subito gettato anima e corpo nella sua nuova missione, che consiste nel riportare in alto il Milan nel minor tempo possibile. E per farlo avrà bisogno dell’aiuto di tutti, soprattutto dei big della rosa.

La curiosità di tifosi e addetti ai lavori è non a caso rivolta al rapporto che Conceicao riuscirà ad instaurare con Rafael Leao e Theo Hernandez, i due principali ‘nemici’ di Paulo Fonseca all’interno dello spogliatoio.

Milan, la svolta di Conceicao è netta: polemiche in vista

Dalle prime avvisaglie non sembra che l’ex centrocampista sia disposto a scendere a troppi compromessi pur di mantenere il quieto vivere tra le mura di Milanello. Sergio Conceicao è considerato un uomo verticale, pronto a tutto pur di difendere il suo lavoro e l’integrità del gruppo che allena.

Detto questo, è ancora prematuro stabilire l’esatta evoluzione del rapporto tra i due connazionali. L’unica certezza è che per ora Rafael Leao non è a disposizione ed è dunque impossibilitato a scendere in campo.

Milan, la decisione è stata presa: Conceicao non ha scelta

Come dichiarato dallo stesso allenatore, “Leao è fuori“. L’infortunio muscolare rimediato nel corso della sfida del Bentegodi contro il Verona si è rivelato più grave del previsto e l’ex attaccante del Lille non è ancora in grado di allenarsi con i suoi compagni.

Sergio Conceicao confida di poterlo recuperare già per le prossime gare di campionato e per riaverlo al massimo della forma in vista delle ultime gare della cosiddetta ‘fase campionato’ della Champions League. Per fare bottino pieno e centrare la qualificazione agli ottavi il Milan avrà bisogno di un Rafael Leao al top della condizione fisica.