La stella della nazionale ricoverato d’urgenza: la sua vita a rischio | I medici hanno fatto il possibile

L’inizio del nuovo anno nel mondo del calcio è stato segnato da un grave incidente che ha visto coinvolto un big del calcio internazionale

Anche durante le festività di fine anno il mondo del calcio ha dovuto fare i conti con qualche incidente più o meno grave che ha visto coinvolti in prima persona calciatori di primo piano, protagonisti della scena internazionale.

Sono ormai sempre di più i campioni del pallone che grazie ai cospicui ingaggi percepiti nei rispettivi club decidono di acquistare automobili molto costose e soprattutto molto veloci. Si tratta molto spesso di macchine sportive o di grossa cilindrata.

A più di qualcuno capita purtroppo di esagerare con il pedale dell’acceleratore, il modo più usuale per accrescere i rischi di qualche incidente stradale. Solo per citare qualche giocatore passato per la Capitale, vale la pena ricordare un caso in particolare.

L’ex terzino destro brasiliano Bruno Peres, arrivato alla Roma nell’estate del 2016, per ben due volte rimase miracolosamente illeso anche se le sue Porsche fiammanti ne uscirono completamente distrutte.

Ricovero d’urgenza in ospedale, un idolo del calcio inglese ha rischiato la vita

Circa un mese in un grave incidente stradale ha rischiato seriamente la vita un grande protagonista del calcio inglese, un attaccante da doppia cifra della Premier League e un idolo dei tifosi del West Ham.

Stiamo parlando del trentaquattrenne giamaicano Michail Antonio, da dieci anni indiscusso punto di forza degli ‘Hamers‘ londinesi. Il forte attaccante di origini anglosassoni all’inizio del mese di dicembre è rimasto vittima di una drammatica uscita di strada.

La Premier League in ansia, ecco le ultime novità

Antonio era al volante della sua Ferrari, forse stava correndo un po’ troppo. Sta di fatto che uscito di strada con la sua macchina sbattendo contro un albero è finito sul sedile del passeggero rimanendo intrappolato all’interno della vettura per oltre tre quarti d’ora.

Per sua fortuna i vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo dall’abitacolo e a trasportarlo subito in ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura di una gamba. Una frattura che ha costretto i medici a ricorrere all’intervento chirurgico che è stato eseguito il 7 dicembre scorso. Proprio all’inizio del nuovo anno l’attaccante del West Ham è stato dimesso e ha potuto festeggiare il Capodanno a casa con la sua famiglia. Un giorno che senz’altro non dimenticherà mai più.