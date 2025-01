“Fuori dall’Europa”: batosta dalla UEFA | Nuovo caso Juventus

Un altro caso investe direttamente il mondo del calcio e in particolare quello italiano. C’è aria di clamorosa esclusione dalle Coppe europee

La vicenda che ha portato lo scorso anno la UEFA ad escludere la Juventus dalle competizioni europee per una stagione rischia di ripetersi a brevissimo giro di posta. Al centro della vicenda ci sarebbe il mancato rispetto delle rigide norme del Fair Play Finanziario.

In questa occasione però non sono i bianconeri a correre ulteriori rischi: grazie all’intervento della proprietà, il gruppo Exor, la Juventus ha iniziato un percorso virtuoso fatto di taglio delle spese e una riduzione complessiva del monte ingaggi.

In netto miglioramento sono i conti delle altre due grandi del nostro calcio: sia Inter e Milan hanno intrapreso un cammino di riequilibrio dei bilanci grazie a politiche molto rigorose e nessuno due club rischia di incorrere in sanzioni.

Ancora meglio procede per società come Napoli, Lazio, Fiorentina, Atalanta e Bologna che viaggiano con i conti in ordine e rispettano senza problemi i paletti imposti dalla UEFA. Sulla graticola è invece finita la sponda giallorossa del Tevere.

UEFA, l’esclusione dalla Coppe è quanto mai concreta: tutti i dettagli

Com’è noto le nuove norme sulla ‘sostenibilità finanziaria‘ imposte dall’UEFA limitano le spese relative a stipendi di giocatori e allenatori, trasferimenti e compensi agli agenti al 70% delle entrate del club. Le nuove soglie vengono applicate progressivamente: 90% nella stagione 2023/24, 80% nella stagione 2024/25 e tetto permanente del 70% a partire dal 2025/26.

Tra i club italiani la Roma ad oggi è quello con i numeri più allarmanti. Nell’ultimo anno la società presieduta da Dan Friedkin ha fatto registrare oltre 600 milioni di debito e 81 di deficit. Uno scenario inquietante, anche perché allo stato attuale della situazione i giallorossi non sono in grado di rispettare i parametri intermedi del settlement agreement.

UEFA, arriva la risposta dei Friedkin: tifosi spiazzati

I numeri da questo punto di vista non mentono: se ai controlli del prossimo anno il deficit dovesse essere superiore ai 40 milioni di euro l’esclusione dalle coppe per la stagione 2026/2027 sarebbe inevitabile.

Dal quartiere generale della Roma arrivano però alcuni chiarimenti: secondo quanto trapela i numeri del bilancio legati al rispetto del Fair Play Finanziario non farebbero temere niente di che. Anzi, i parametri più importanti sono in netto miglioramento tanto che la proprietà è convinta di raggiungere gli obiettivi economici prefissati. Quello che a Trigoria attendono è al massimo una multa neanche troppo salata.