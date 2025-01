Il periodo più difficile della sua vita: la stella dell’Inter esce allo scoperto | La confessione davanti le telecamere

L’Inter continua a macinare gioco e avversari ma ci sono problemi di rendimento per un suo pezzo da novanta. L’addio non è da escludere

La conquista del 21/o scudetto e arrivare in fondo in Champions League. L’Inter ha fissato da tempo gli obiettivi di una stagione che potrebbe diventare a dir poco esaltante per i colori nerazzurri.

Come ha ribadito anche di recente il presidente e amministratore delegato Beppe Marotta il club campione d’Italia in carica non si pone limiti, consapevole di poter disporre di una squadra che ormai gioca a memoria e sembra non avere punti deboli.

Nelle ultime settimane il rendimento di Barella e compagni è cresciuto a livello esponenziale. L’Inter ha iniziato a volare in campionato, confermandosi nel ruolo di principale favorita per la conquista dello scudetto.

In Champions League nella cosiddetta ‘fase campionato‘ basteranno due punti nelle ultime due gare per centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Insomma, tutto procede a gonfie vele dalle parti di Appiano Gentile. O meglio, quasi tutto.

Inter, una sola nota stonata: Inzaghi deve risolvere questo problema

A proposito del rendimento dei singoli cui si accennava in precedenza, non tutti i giocatori si stanno esprimendo al meglio delle proprie possibilità. Uno in particolare sembra la brutta copia del bomber implacabile ammirato nelle scorse stagioni.

Mentre Marcus Thuram è diventato ormai una garanzia soprattutto in termini di vena realizzativa, il suo partner d’attacco sta attraversando un periodo piuttosto complesso. I gol per lui almeno finora arrivano con il contagocce.

Inter, la confessione spiazza i tifosi: non se l’aspettava nessuno

Il riferimento è a Lautaro Martinez, che a differenza delle stagioni precedenti ha visto crollare la sua media gol. Sono soltanto sette le reti realizzate dall’attaccante argentino tra campionato e Champions. Numeri di gran lunga inferiori alle sue abitudini.

A quanto pare a soffrire di più per questa inattesa difficoltà a trovare la via della rete è lo stesso Lautaro che ammette candidamente di non attraversare un momento propizio: “È senza dubbio il periodo più difficile della mia carriera. Resto però molto tranquillo, sento la vicinanza dei compagni: loro riconoscono il lavoro che uno fa per la squadra“. Anche Simone Inzaghi non si preoccupa più di tanto: il tecnico interista è convinto che prima o poi il ‘Torito’ si sbloccherà.