Boulaye Dia lo ha appena comunicato | Formello rimasta sotto shock, Lotito prende provvedimenti

Il nuovo attaccante laziale ha cominciato alla grande la stagione, ma ora una notizia ne può fermare la grande ascesa.

Una delle squadre italiane più in forma del momento è sicuramente la Lazio di Marco Baroni. Seppur con qualche battuta d’arresto e una fase difensiva che deve ancora essere registrata del tutto, infatti, i biancocelesti sono reduci da due vittorie consecutive, tra campionato ed Europa League, e sei reti realizzate.

Tre nella netta vittoria contro la Dinamo Kiev nell’esordio europeo di Amburgo ed altri tre nella bellissima vittoria per 3-2 sul campo del Torino, fino a quel momento capolista di Serie A. La vittoria nel lunch match di domenica scorsa ha sottolineato, una volta di più, tutti i pregi di questa Lazio, ma anche qualche difetto che Baroni cercherà di smussare nei prossimi giorni e settimane.

Il sesto posto in classifica, dietro alle quattro grandi, ed il terzo, dietro a Milan e Inter, nella speciale graduatoria delle squadre con più gol realizzati, però, rendono l’idea di quanto l’avventura dell’ex allenatore di Lecce e Verona nella Capitale sia cominciata per il verso giusto. Dodici le reti messe a segno in campionato in sei partite e tante altre occasioni create.

La metà di queste reti sono state messe a segno dalla coppia d’attacco Dia-Castellanos. Tre i gol a testa per i nuovi gemelli del gol laziali che Marco Baroni ha avuto l’intuizione di provare assieme alla terza giornata di campionato contro il Milan e da lì non ha più avuto il coraggio di rinunciarci.

Europa League, nella Lazio Dia lascerà il posto a Dele-Bashiru

Con Dia che agisce alle spalle di Castellanos, quindi, la Lazio sta trovando i giusti meccanismi offensivi, in un quartetto offensivo completato poi dalla velocità, la classe, la tecnica e la rapidità di Zaccagni e Isaksen sulle fasce. Il tecnico laziale, però, almeno dalla cintola in sù, può contare su diverse alternative e sta cercando di rendere tutti partecipi del progetto.

Contro la Dinamo Kiev, per esempio, aveva già fatto otto cambi di formazione rispetto alla trasferta di Firenze. Per la seconda partita di Europa League stagionale, quella in programma giovedì sera all’Olimpico contro il Nizza, ne sono previsti altrettanti, con lo stesso Dia che dovrebbe rifiatare, lasciando spazio a Dele-Bashiru che agirà alle spalle di Castellanos.

Lazio, ancora tanto turnover in vista dell’Europa League

Anche sulla fasce ci sarà spazio per due cambi, con Pedro e Tchaouna che prenderanno il posto di Isaksen e Zaccagni. La Lazio cambia pelle, quindi, ma la sua pericolosità offensiva sembra restare intatta, con una squadra che in questo momento è molto più brava ad attaccare che difendere.

Giovedì contro il Nizza, però, a rifiatare sarà il capocannoniere della stagione laziale, fin qui. Quel Boulaye Dia che, appena arrivato dalla Salernitana, si è già integrato alla grande ed ha già messo a segno cinque reti in appena sei impegni ufficiali, contando anche la doppietta ad Amburgo nell’esordio stagionale di Europa League contro la Dinamo Kiev.