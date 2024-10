Harry Kane incredulo: lo hanno convinto a firmare in Serie A | Si svincola e firma un semestrale

La notizia ha stupito tutti gli amanti del calcio, incredulo Harry Kane, firma in A, da svincolato è pronto per giocare in Italia i prossimi sei mesi

Il mercato degli svincolati è ancora attivo e sono molti i giocatori di talento che sono ancora senza squadra. In Italia possono fare comodo a squadre che non sono partite con il piede giusto in campionato o che non hanno completato al meglio la campagna di rafforzamento dei propri organici. In ogni reparto la lista è ampia e possono essere messi sotto contratto profili di caratura internazionale, con esperienze pregresse degne di nota.

Tra le squadre che stanno vivendo un periodo di maggiore difficoltà c’è senza dubbio il Genoa, reduce da una settimana da dimenticare, iniziata con la sconfitta nello scontro salvezza sul campo del neopromosso Venezia che è valsa ai lagunari la prima vittoria in campionato.

Poi è arrivata l’eliminazione ai sedicesimi di finale di Coppa Italia nel sentito derby della Lanterna, avvenuta dopo i calci di rigore e una gara piena di colpi di scena. I tifosi si sono resi protagonisti di comportamenti anti sportivi che sono costati la gara a porte chiuse contro la Juventus.

I bianconeri hanno dominato, rifilando tre reti alla malcapitata retroguardia ligure, e adesso per Alberto Gilardino la panchina è diventata traballante. La rosa è indebolita rispetto allo scorso campionato e urgono interventi immediati per non restare impantanati nella zona retrocessione.

Ha giocato una finale di Champions da titolare, ora può firmare per il Genoa

Genoa che deve correre ai ripari anche a causa del grave infortunio subito da Malinovskyi. L’ultima idea è quella di un ex prodigio del calcio europeo come Dele Alli.

Esploso al Tottenham dove ha formato una prolifica coppia d’attacco con Harry Kane, l’inglese è attualmente svincolato dopo l’esperienza conclusa all’Everton e non essere mai sceso in campo lo scorso anno.

Non solo Alli, il Genoa pensa a Candreva

In alternativa, il nome più caldo per rinforzare il reparto offensivo del Genoa è quello di Antonio Candreva, desideroso di tornare protagonista, nonostante i 37 anni compiuti a febbraio.

Le prossime ore saranno decisive per sciogliere le riserve e consegnare un nuovo giocatore di qualità a Gilardino per cercare di risalire in classifica e uscire dalla crisi che ha colpito la sua squadra dopo un inizio promettente.