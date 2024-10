Frattesi, che mazzata dalla Pinetina: costretto alla tribuna punitiva | Ecco cos’è successo

Frattesi è escluso dagli undici titolari, Inzaghi decide di non schierarlo nonostante il buon momento di forma, l’azzurro non se lo aspettava

Dopo la bruciante sconfitta subita nel derby di Milano per mano dei rivali rossoneri, l’Inter è tornata a macinare punti in campionato con la perentoria vittoria di Udine, contro i temibili friulani, in partita sino all’ultimo ma battuti con merito. Nemmeno il tempo di festeggiare che gli uomini di mister Inzaghi devono tornare subito in campo, in questo periodo intenso che precede la seconda sosta stagionale per gli impegni delle Nazionali.

Questa sera ritorna la Champions League. Dopo l’ottimo debutto e il prezioso punto conquistato sul campo del Manchester City, i nerazzurri se la vedranno contro la Stella Rossa a San Siro con calcio d’inizio alle ore 21.

La squadra nerazzurra si è allenata ieri ad Appiano Gentile e il tecnico va verso delle scelte che possono spiazzare ma che vanno comprese dato il fitto calendario.

Rispetto alla sfida della Dacia Arena, l’allenatore sarebbe propenso a cambiare ben sette titolari. La difesa dovrebbe vedere Bastoni insieme al francese Pavard e all’olandese de Vrij.

Frattesi resta fuori dall’undici titolare, la scelta di Inzaghi sorprende tutti

Ma a centrocampo arrivano le vere novità. Esclusione a sorpresa per Frattesi che sembrava avere la strada spianata dopo l’infortunio accorso a Barella. All’azzurro invece sarà preferito Piotr Zielinski che si gioca la prima chance di mettersi davvero in luce dal suo arrivo all’Inter.

Completano la mediana due irriducibili come il turco Calhanoglu e il georgiano Mkhitaryan, mentre sugli esterni spazio a Carlos Augusto e Dumfries, con un’impostazione più offensiva, data la necessità di vincere la partita.

In attacco spazio alle riserve, arriveranno lo stesso i goal?

In attacco riposo per la coppia titolare composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram. Chiamati a scardinare la difesa avversaria Mehdi Taremi e Marko Arnautovic. Entrambi stanno deludendo e ora devono sfruttare questa ghiotta occasione per timbrare il cartellino e farsi trovare pronti.

Prima della sosta il campionato vedrà un altro impegno tosto, contro il Torino che è tra le compagini rivelazione di questo inizio di stagione, ben messo in campo da mister Vanoli e capace di bloccare in trasferta il Milan. Ma ora testa alla Champions, per una gara da vincere per evitare di complicare la pratica qualificazione.