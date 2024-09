Inzaghi, parole al miele dall’ex leggenda: “È il più forte in Italia” | Marco Ballotta in Esclusiva Dotsport

Esclusiva Ballotta: “Inter la grande favorita e Inzaghi il migliore in Italia”

La grande favorita. Secondo Marco Ballotta, che con l’Inter ha giocato nel 2000-01, i nerazzurri sono la squadra da battere. Se non dovessero vincere il titolo anche nel 2025, stando allo stato attuale, sarebbe una grande sorpresa.

“L’Inter è la squadra che ha operato nel mercato nei tempi giusti – ci ha detto in esclusiva –. Era già forte, ha fatto poco, ma sono acquisti mirati, e li ha fatti in fretta. Avendo cambiato poco, dal punto di vista strutturale, penso che sia ancora la squadra da battere. La base di partenza è ottima. In fin dei conti un anno fa ha dominato il campionato”.

Inoltre in panchina, secondo Ballotta, l’Inter ha una garanzia: “I numeri danno ragione a Inzaghi. Aveva solo bisogno di allenare una squadra di prima fascia, non che la Lazio non lo fosse, ma i nerazzurri al momento hanno ambizioni diverse. Ha vinto coppe e campionato, è arrivato in finale di Champions League… Per me Inzaghi oggi è il miglior allenatore che c’è in Italia”.

Nessuna menzione d’onore alla sorpresa dello scorso campionato quindi, quel Thiago Motta (anch’egli nerazzurro in epoca tripletiana) che adesso ha scelto i colori rivali bianconeri.