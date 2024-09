È ancora Pietrangeli vs Sinner: “Il mio record è imbattibile, gli ci vorrebbero due vite” | Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport la voce di Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano. Il suo pensiero su Sinner.

Jannik Sinner è il numero uno al mondo e rende onore al tennis italiano. Di fronte ai suoi successi, l’ultimo in America, si toglie il cappello anche Nicola Pietrangeli.

“Qualcuno ha pensato in passato che io volessi parlare male di Sinner, ma è impossibile farlo – ci ha detto in esclusiva –. Ho solo detto che gli serviranno due vite per battere tutti i miei record. Quello della Coppa Davis, con le partite che ho giocato, attualmente è imbattibile.”

Poi ha proseguito: “Sinner è un bravissimo ragazzo, ha tutto. Qualcuno ha pensato che io rosicassi, ma perché dovrei? Solo Alcaraz lo può battere, ma Sinner se sta bene vince con chiunque. La grande qualità di Sinner è che sa reagire alle difficoltà”.

Jannik Sinner è l’attuale numero uno al mondo del ranking ATP e sta contribuendo ad un momento unico del tennis italiano. Due slam in 9 mesi e la Coppa Davis all’orizzonte: sembra di essere tornati indietro nel tempo, nell’epoca di Panatta e Pietrangeli, per l’appunto.