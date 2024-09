Di Gregorio, arriva la benedizione di Marco Ballotta: “Il miglior portiere italiano” | Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport le parole di Marco Ballotta, portiere leggenda del calcio italiano. Il suo pensiero su Di Gregorio.

Un grande salto. Di quelli che i portieri devono sempre essere pronti a fare in campo. Michele Di Gregorio, a 27 anni, è il nuovo portiere titolare della Juventus. Lo è diventato dopo ottime stagioni vissute a Monza.

Un’altra piazza, con altre pressioni (quasi inesistenti rispetto a quella bianconera). Eppure a Torino hanno puntato con decisione su di lui.

Marco Ballotta, ex portiere, fra le altre, di Inter, Lazio e Parma, è convinto che la scommessa sia vincente: “Negli ultimi due anni per me è stato il miglior portiere italiano – ci ha detto in esclusiva –. Ovviamente la maglia della Juventus pesa molto di più, ma secondo me è pronto a giocare a questi livelli. Deve solo sentire intorno a sé la fiducia di club, allenatore e compagni”.