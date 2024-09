“Anche Allegri faceva giocare i giovani, certe cose non si vogliono notare” | Manfredonia in Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in esclusiva le parole di Lionello Manfredonia sull’inizio della Juventus. E la sua è una difesa ad Allegri.

L’unica ad aver vinto due partite su due all’inizio del campionato. Eppure Lionello Manfredonia, alla Juventus dal 1985 al 1987, non è convinto che i bianconeri possano effettivamente lottare per lo scudetto.

“La Juve ha fatto due buone gare, il Verona in particolare mi è sembrato in grande difficoltà. Prima di giudicare e di esprimersi sul reale valore di una squadra, però bisogna aspettare qualche partita di campionato in più. Ora è ancora tutto troppo vago. Devo dire però che Motta è bravo a far giocare i giovani e nelle sue tappe precedenti li ha anche valorizzati. Però anche Allegri ha dato spazio ai ragazzi che venivano dalla seconda squadra della Juventus. A volte però certe cose non si vogliono notare”.