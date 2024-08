Bruno Giordano si scaglia contro la Lazio: “Se fa quinta, è un buon campionato” | Intervista in esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato le parole di Bruno Giordano, uomo e bomber nel cuore della Lazio. Ecco la sua opinione sull’attuale livello della rosa.

La Lazio non convince. In estate sembra essersi ridimensionata. Tante partenze eccellenti, non grandi nomi a ereditarne le responsabilità. E le prime prestazioni non sono di certo confortanti.

Ed è sicuro Bruno Giordano, ex attaccante e leggenda laziale, che quello di quest’anno sia un ridimensionamento evidente. Qui di seguito le parole concesse in esclusive al nostro sito.

SULLA LAZIO – “La Lazio ha preso giocatori che si devono strutturare. Credo che non sia credibile parlare di quarto posto, il Napoli per esempio mi sembra superiore. Credo che la Lazio faccia un buon campionato arrivando quinta, ma la sua dimensione è quella di arrivare sesta-settima. Serve secondo me un giocatore che sappia dettare i tempi, serve qualcuno che acceleri la manovra.”

SU CATALDI – “Per questo non mi spiego la decisione su Cataldi. Per me è un centrocampista che può aiutare la squadra. Eppure non viene preso in considerazione. Probabilmente però anche la società sa che ora il quarto posto è fuori portata”.