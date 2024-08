Hummels, il padre ai nostri microfoni: “Non si sta per ritirare, a breve l’annuncio” | La reazione di De Rossi

Esclusiva Hummels: “Non si sta per ritirare, a breve novità”

Presente allo stadio, ma non è un indizio di mercato. Sabato pomeriggio Mats Hummels ha assistito dal vivo alla partita fra Augsburg e Werder Brema, valevole per la prima giornata di Bundesliga. Accanto a lui la sua nuova compagna, la modella 25enne Nicola Cavanis.

La donna è una grandissima tifosa dell’Augsburg e voleva assistere insieme a Hummels alla partita della sua squadra del cuore. Non un indizio di mercato quindi.

“Ma Mats non si sta per ritirare, a breve ci saranno sviluppi. Il mercato per gli svincolati dura di più”, ci ha detto in esclusiva il padre Herrmann. Su di lui squadre italiane (Napoli e Roma), inglesi e spagnole. Ma alla fine dovrebbe firmare per la Real Sociedad, mettendo la parole “fine” alle voci che lo volevano in Serie A (Roma di De Rossi in primis).