Lazio, senti Miro Klose: “Loro hanno bisogno di me e io di loro” | Intervista in ESCLUSIVA DOTSPORT

Abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport le parole di Miro Klose, storico centravanti laziale e ora allenatore del Norimberga.

Non il migliore degli esordi. Eppure c’è molto di positivo. Nella prima giornata della zweite Bundesliga Miro Klose ha perso 3-2 in trasferta contro il Karlsruher. Il tutto dopo essere andato in vantaggio per 2-0.

Eppure, su un campo difficile come quello, il suo Norimberga ha comunque destato un’ottima impressione. “I giocatori sanno che questa è una piazza importante – ci ha detto in esclusiva –. Contro la Juve sono venute vederci 35mila persone. Abbiamo segnato gol belli, non banali, in questo precampionato.

Dobbiamo ancora lavorare molto, ma sono ottimista. Durante l’estate la rosa è cambiata molto, fin alle radici. Per ora le cose stanno andando bene, ma dobbiamo continuare così. Volevo allenare nella zweite Bundesliga, ma nel calcio non si può avere sempre quel che si vuole. Per questo mi considero fortunato.

Farò giocare i ragazzi con il 4-3-3, sono contento di aver potuto lavorare durante il precampionato con la squadra, perché serve lavoro tattico e fisico. È infatti molto importante che i giocatori siano sani e preparati. Ho ancora bisogno di tempo per conoscere i ragazzi al 100%, e anche loro hanno bisogno di tempo per conoscere me. Anche questo è importante. Loro hanno bisogno di me, e io di loro. Dobbiamo migliorare insieme”.