ESCLUSIVA – La famiglia di Rugani conferma: “Trovato l’accordo” | Mentre l’Arabia bussa a Giuntoli

Un autogol. Ma forse una grande operazione. Un mese fa Daniele Rugani ha rinnovato con la Juventus, accettando di ridursi l’ingaggio. Eppure in bianconero non trova spazio e deve trovare una nuova sistemazione.

Pochi giorni fa ha rinunciato, come ci svelano in esclusiva persone della famiglia, un’offerta dall’Arabia. La proposta era allettante, ma voleva qualche giorno per rifletterci e ma il club aveva fretta di consegnare la lista per le competizioni internazionali. Così Rugani ha deciso di non stravolgere la propria vita in fretta e furia. Ora però cosa accadrà?

IL FUTURO – Su Rugani c’è l’Ajax, allenato dall’italiano Francesco Farioli che conosce molto bene il giocatore. Lo vorrebbe con sé, ma prima i biancorossi devono cedere. C’è la volontà di chiudere l’affare. La pista che porta Rugani all’Ajax è concreta.

Non dovrebbe essere un’operazione velocissima proprio perché prima se ne devono registrare altre, ma c’è già un accordo di massima fra le parti. L’avventura in Olanda stimola Rugani, l’Ajax vuole la sua esperienza per sistemare la difesa. Si può fare, serve solo un altro po’ di pazienza.