Lazio, l’agente di Folorunsho infastidito: “Non ci sono novità” | Si allontana la maglia biancoceleste – Esclusiva Dotsport

Abbiamo ascoltato in esclusiva Mario Giuffredi, agente del centrocampista che piace tanto alla Lazio.

Il mercato procede a rilento. Specie in Italia, dove le squadre sembrano avere pochi soldi a disposizione. E così, come è accaduto all’Inter, che ha preso due giocatori di livello, qualità ed esperienza come Taremi e Zielinski a parametro zero, anche altri club cercano di effettuare grandi colpi, risparmiando.

La Lazio, per esempio, sta cercando di prendere Michael Folorunsho dal Napoli. Il giocatore non convince il tecnico Antonio Conte ed è sul mercato. All’ex calciatore del Verona piacerebbe andare alla Lazio, club per il quale fa il tifo e con cui ha giocato dai 16 ai 19 anni.

Il Napoli per cederlo chiede 15 milioni (12+3 di bonus), la Lazio vuole affondare il colpo, cercando però di risparmiare il più possibile. Prima però si dovrà cedere, come ammesso dal direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani.

Uno dei giocatori in uscita in casa Lazio è Hysaj, assistito, proprio come Folorunsho, da Mario Giuffredi. “Al momento però non ci sono novità”, ci ha assicurato il suo agente in esclusiva. Il terzino albanese, fra i più pagati di tutta la rosa della Lazio, deve trovare una sistemazione, perché a Roma, con l’arrivo di Nuno Tavares, è difficile che giochi.