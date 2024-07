Terremoto in casa Juventus: il veterano chiede la cessione in diretta | Giuntoli preso alla sprovvista, ESCLUSIVA DOTSPORT

La Juventus è stata presa in contropiede, questa volta da uno dei suoi tesserati. Chiesta la cessione immediata a Cristiano Giuntoli.

Sono giorni strani, quelli che la Signora sta vivendo in questa prima, torrida settimana di luglio. Il mercato non fornisce soste logistiche e fin qui non si può dire che i tifosi possano ritenersi scontenti dell’operato del suo football director.

Archiviato il discorso Allegri, con accordo sulla buonuscita e stretta di mano impronosticabile, è toccato occuparsi della prima vera campagna estiva dell’ex ds del Napoli. Giuntoli ha quindi preso il blocchetto degli assegni e ha cominciato ad operare, in contrapposizione con l’austerity delle precedenti tornate.

50 milioni per Douglas Luiz. Il comunicato, freddo ma nella piena compatibilità dei valori juventini (semicit.), sembrava attinente alle pompose operazioni agnelliane più che al tristissimo post penalizzazione e conseguente mancata qualificazione alla Champions League.

25 milioni per Khephren Thuram. Ufficialità che è attesa ad ore per il secondo colpo del nuovo centrocampo a disposizione di Thiago Motta. Con lui si completa una mediana tutta muscoli e dinamismo, nell’attesa di conoscere il futuro prossimo del -per ora- svincolato Rabiot (il contratto è scaduto lo scorso 30 giugno).

Di Gregorio è cosa fatta per 18 mln: manca solo l’ufficialità

In questi minuti sono stati firmati i documenti che porteranno Michele Di Gregorio alla Juventus. Toccherà a lui, che non ha mai nascosto le simpatie per un interista doc come Samir Handanovic, difendere i pali della prima Juventus mottiana.

Per un #1 che arriva, un altro #1 che parte. Era impossibile immaginare Szczesny in convivenza con un altro gallo nel pollaio coi guantoni. E infatti non li vedremo insieme: il polacco è vicinissimo a dire addio, l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo sembra in pole per accaparrarselo.

Esclusiva Dotsport: Mattia Perin chiede la cessione

Uno scenario, quello che vede Di Gregorio primo portiere della Juventus nella prossima stagione, che proprio non è andato giù a Mattia Perin. Uno che secondo portiere non è mai stato realmente, avendo disputato la bellezza di 47 partite in 4 anni e mezzo di bianconero.

Secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il portiere originario di Latina avrebbe chiesto a Giuntoli la cessione, non avendo alcuna intenzione di fare da secondo all’ormai ex Monza. Una cessione che ha quindi come motivazione principale il desiderio di tornare a giocare da titolare incontrastato.