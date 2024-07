“Spalletti non è un vero CT” | Euro 2024, l’ex Inter non le manda a dire: la confessione in ESCLUSIVA DOTSPORT

Esclusiva Cauet: “Francia la migliore dal 1980 in poi. Che spettacolo Germania e Spagna”

Benoit Cauet e la finale anticipata. Pur essendo francese l’ex giocatore dell’Inter è convinto che Germania e Spagna, che si affronteranno ai quarti di finale, siano le due squadre che stanno facendo meglio all’Europeo.

“Gli spagnoli hanno grandissima qualità – ci ha detto in esclusiva –. La squadra si esprime mettendo in mostra la qualità dei singoli. La Germania invece è la nazionale con maggiore intensità.

Fanno un’ottima prima pressione e danno intensità. Mi hanno davvero impressionato. Sarà una partita bellissima.”

“Chi non è ancora decollata è la Francia. Una squadra fortissima, forse sulla carta è la favorita per la vittoria finale, ma stanno mancando i gol. Spero che il meglio debba ancora arrivare. Male anche l’Inghilterra. Mi sembra che la squadra sia in down fisicamente, ma comunque sono molto sotto le aspettative”.

La Francia però ormai sono decenni che fa bene…

“Bisogna tornare indietro agli anni 80, quando si sono aperti i centri di formazione. Si è deciso di sviluppare i giovani. La Francia ha vinto le Olimpiadi nell’84, anno nel quale era diventata anche campione d’Europa per la prima volta. Il percorso, la politica dei giovani, è cominciata lì. Italia e Brasile fino a quel momento erano le più vincenti, ma negli ultimi 40 anni la Francia, grazie a questa politica, ha fatto meglio. Da noi i giovani giocano presto e poi vanno nelle miglior squadre al mondo”.

Dell’Italia che pensa?

“Capisco la delusione, ma sarei meno pessimista. Spalletti non è un vero ct, ma un allenatore, avrà bisogno di tempo per fare bene”.

C’è qualche giocatore che l’ha sorpresa?

“Onestamente no, penso si conoscano già tutti. Mikautadze sta facendo parlare di sé, ma in Francia, con il Metz, ha fatto bene. Ed è riuscito a mettersi in mostra in una squadra che invece è andata male. Quindi non penso possa essere considerato una sorpresa”.