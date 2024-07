Khephren Thuram alla Juve, l’ex Inter minimizza: “Non è più forte di Marcus” | ESCLUSIVA DOTSPORT

Esclusiva Cauet: “Thuram alla Juve può far bene anche per il papà. Ma non è più forte del fratello”

La Juve ci prova. L’idea è quella di inserire Khephren Thuram nel centrocampo della prossima stagione. Il classe 2001 di proprietà del Nizza è a un passo dal diventare un giocatore bianconero. Il club vorrebbe infatti ringiovanire la rosa, senza perdere qualità.

Chi conosce molto bene il giocatore è Benoit Cauet (all’Inter dal 97 al 2001, e poi ancora dal 2012 al 2016), che ce ne ha parlato in esclusiva. “Non credo sia più forte di suo fratello Marcus, ma è difficile valutare perché sono ruoli diversi – ha spiegato –. Certo, sicuramente in famiglia hanno lavorato bene se arrivano tutti a questi livelli. Khephren è molto bravo.”

SULLE CARATTERISTICHE – “Mi sembra un centrocampista completo, è davvero molto interessante. Ha una grande prospettiva di sviluppo. Suo padre Lilian ha giocato alla Juve, questo lo può aiutare a fare bene secondo me”.