Scandalo nella Nazionale di Spalletti | Dino Zoff denuncia il male del nostro calcio: “Ci sono troppe…”

Campioni in carica. L’Italia non era favorita nel 2021, quando, sorprendendo tutti, ha vinto l’Europeo, e non è favorita nel 2024. Partecipando però al torneo in Germania da campione in carica.

Ripetersi sarà difficile. Gli Azzurri in questi tre anni hanno perso molti dei giocatori più importanti: da Chiellini a Insigne, passando per Immobile e Bonucci, sono tanti i calciatori che non fanno più parte della nazionale.

Eppure Dino Zoff, che portò l’Italia a un passo dalla vittoria nel 2000 (perse la finale ai supplementari) e che divenne invece campione d’Europa da giocatore, crede che la nazionale possa fare bene.

“Ne siamo in grado – ci ha confidato in esclusiva –. All’estero ci facciamo sempre rispettare. Certo, il nostro campionato non è di grande levatura e questo è uno svantaggio. Ma come nazionale tiriamo sempre fuori l’orgoglio nei momenti di difficoltà.”

UN BRUTTO ESEMPIO – “Non aiutano la Serie A a crescere alcune scelte degli ultimi anni. Var e arbitri hanno rallentato il gioco e in un Paese in cui spesso si fa polemica, questo diventa un ostacolo ulteriore. Ci sono troppe sceneggiate”. Zoff si è poi detto contento per la tradizione dei portieri, che in Italia resta ottima.

GIGIO CONTINUA LA TRADIZIONE – “Mi fa piacere vedere Donnarumma con la fascia da capitano. La nostra scuola resta sempre molto buona. Da quel punto di vista restiamo ancora fra i migliori”.