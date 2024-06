“Federica era…” | Sofia Morini, la donna che distrusse il record di Pellegrini: la sua confessione in ESCLUSIVA DOTSPORT

Esclusiva Morini, unica italiana (tolta la Pellegrini) ad andare sotto i 200 secondi nei 200 stile libero: “Abbiamo giovani interessanti”

Olimpiadi in vista per Sofia Morini, nuotatrice 21enne che quest’estate, a Parigi, rappresenterà l’Italia. Parteciperà alle staffette 4×100 stile libero, e 4×200, sempre stile libero.

Lei la seconda donna di sempre ad andare sotto i 54 secondi nei 200 stile libero. Prima di lei, fra le italiane, solo Federica Pellegrini. Tempo fatto registrare durante il torneo Settecolli a Roma.

Era alla 60esima edizione e si tratta del torneo internazionale più antico, tolti ovviamente Mondiali e Olimpiadi. Sofia è arrivata all’appuntamento avendo già il biglietto per Parigi in tasca, eppure non si è contenuta, come hanno fatto altri suoi colleghi.

Ha dato il massimo, dimostrando grande ambizione: “Sono tenace, per questo penso che volessi confermarmi nonostante avessi già la certezza delle Olimpiadi – ci ha detto in esclusiva –. L’ansia è una componente che a volte a ridosso delle gare può far male, ma se utilizzata bene può essere positiva”.

Per anni l’Italia si affidava proprio alla Pellegrini per conquistare medaglie. Ma la Morini è comunque ottimista: “Federica era di un altro pianeta, ma abbiamo tante giovani che stanno facendo bene – ci assicura –. Ci sono alcune ragazze del 2007 o del 2009 che fanno ben sperare. Anche io spero di fare bene”.