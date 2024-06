“Conte è una garanzia, mentre Lukaku…” | Napoli, un Campione d’Italia spoilera il mercato in ESCLUSIVA DOTSPORT

Il Napoli ha vissuto una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. Ora si sta strutturando per ripartire in vista del 2024-25, che dovrà portare ben altri risultati. Bruno Giordano, che con il

Napoli ha vinto lo scudetto nel 1987 è convinto che la strada intrapresa sia quella giusta.

A partire dalla scelta di affidare la panchina ad Antonio Conte: “Lui è una garanzia – ci ha detto in esclusiva –. Antonio non ha bisogno di tempo, le sue squadre sono subito riconoscibili. Altri allenatori hanno bisogno di mesi per spostare un difensore dalla fascia al centro o viceversa. Lui lo fa e incide sempre. Non so quale sia il futuro di Kvara, ma mi auguro che rimanga.”

“Specie se dovesse andare via Osimhen. Lukaku sarebbe un acquisto importante, anche perché credo che Conte sia il tecnico che lo ha valorizzato di più. Quindi penso sarebbe una bella accoppiata”.