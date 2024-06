“In arrivo questi tre giocatori, mentre Pulisic…” | Filippo Galli, spoiler del mercato del Milan in ESCLUSIVA DOTSPORT

Filippo Galli ci spoilera in ESCLUSIVA DOTSPORT la ricetta perfetta per vincere al Milan. Servono questi tre acquisti.

Una leggenda. Perché Filippo Galli è stato per tanti anni un giocatore importantissimo del Milan. Ha vinto cinque campionati e tre Champions League. Titoli che, ai suoi tempi, erano molto più difficili da conquistare. Perché c’era più equilibrio, c’erano più avversari.

Poi Galli ha lavorato per tanti anni come dirigente del club rossonero. Per questo i tifosi sono tanto affezionati a lui, proprio tanto quanto lui è legato ai colori del Milan.

“Nel mercato estivo che sta per cominciare servono tre giocatori in particolare – ci ha detto in esclusiva –. La squadra ha bisogno di una punta, un mediano e un centrale, e devono tutti essere in grado di fare i titolari.

“Per quel che mi riguarda sono acquisti che il Milan avrebbe dovuto fare già un anno fa. Con questi tre inserimenti anche il mercato dello scorso anno, nel quale in pochi hanno alzato il valore della squadra. Ci sono infatti riusciti solo Pulisic, forse Rejinders”.