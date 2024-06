“Radu tornerà all’Inter” | L’agente Oscar Damiani in ESCLUSIVA DOTSPORT: l’errore di Bologna è alle spalle

Un errore grave, del quale ancora si parla. A oltre due anni di distanza. Ionut Radu ha sbagliato in maniera evidente in un Bologna-Inter del 2022, facendo perdere ai nerazzurri punti pesanti nella corsa al titolo, in un campionato in cui a trionfare, alla fine, fu il Milan di Stefano Pioli.

Da quel momento ha cambiato, sempre in prestito, tre squadre, senza mai riuscire a trovare una sistemazione definitiva. Cremonese, Auxerre e Bournemouth non lo hanno confermato.

Anche in questa estate tornerà all’Inter, accompagnato ancora dall’incubo di quell’errore che, soprattutto i media, non gli staccano mai di dosso.

“La crescita dipende anche dalla personalità – ci ha detto in esclusiva Oscar Damiani –. Lui è un buon portiere, con ottime qualità. Forse, essendo emerso giovanissimo, ci si aspettava molto da lui e qualcosa in tal senso ha pagato. Ma è ancora relativamente giovane per essere un portiere, vediamo quanto riuscirà a crescere ancora. In estate parleremo con l’Inter e vedremo cosa si deciderà di fare”.

Solo il tempo ci dirà se tornerà per restare o per essere nuovamente ceduto alla prima offerente.