“L’Inter lo prese da minorenne ma…” | Inzaghi ha una ‘bomba’ segreta: la confessione ESCLUSIVA di Damiani

Un percorso di crescita che va ben definito. Serve una strategia chiara. Perché il 22enne Lucien Agoumé, dopo la stagione al Siviglia, farà ritorno all’Inter. Un anno interlocutorio, con 13 presenze (12 in campionato) con una squadra che è ambiziosa e che ha vissuto una stagione complicata.

Non ha trovato poco spazio, considerando che era in prestito e che il Siviglia ha a lungo lottato per non retrocedere, ma non si è nemmeno riuscito a imporre. Per questo in estate l’Inter potrebbe probabilmente decidere di mandarlo nuovamente in prestito.

“Vedremo cosa deciderà la società e quali opportunità ci saranno per il ragazzo – ci ha detto in esclusiva Oscar Damiani -. Lui ha grandi doti fisiche, ma è anche un giocatore molto intelligente, bravo nell’intercetto. Sa palleggiare molto bene con i compagni, detta bene i tempi.”

“Di lui si parla molto bene ormai da qualche anno, l’Inter lo prese ancora minorenne. Ci si aspettano grandi cose, ma ancora non è riuscito a fare il definitivo salto di qualità. Le potenzialità le ha, deve solo trovare un po’ più di spazio e convincersi delle proprie qualità”.