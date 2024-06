Lotito vs Tudor, frecciatina al veleno: “Si dice che abbia fatto benissimo ma…” | ESCLUSIVA DOTSPORT

Abbiamo ascoltato in esclusiva Dotsport il parere del presidente Lotito in merito alla separazione dal suo allenatore.

È un momento molto caldo e delicato quello che si vive in casa Lazo. I tifosi sono arrabbiati per le dimissioni di Tudor, che seguono quelle, di appena tre mesi fa, di Sarri.

C’è tensione, anche perché i tifosi non gradiscono la scelta di affidare la squadra a Marco Baroni, che in carriera, in Serie A, ha perso più del 50% di partite disputate (60 su 110). Per molti non è un profilo da Lazio.

Il presidente Lotito però è sereno. “Si dice che Tudor abbia fatto benissimo, portando la Lazio in Europa League – ci ha detto in esclusiva –. In realtà da quando ci sono io la squadra è andata 15-16 volte in Europa. Allenatori e giocatori si possono sostituire. Tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. Conta sempre solo che la società sia solida”.