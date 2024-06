Hummels in Serie A? Il padre-agente conferma tutto in ESCLUSIVA DOTSPORT | Presa la decisione

Esclusiva Hummels: “Priorità al Dortmund, ma poi…”

Sono giorni caldissimi per Mats Hummels. Il giocatore ha bisogno di staccare dopo le due enormi delusioni dell’ultimo periodo. Prima la decisione di Nagelsmann di non convocarlo per gli Europei, poi la finale di Champions League persa con il Real Madrid dopo un ottimo primo tempo.

Il difensore classe 1988 ha il contratto in scadenza il 30 giugno e quindi, se non dovesse trovare un accordo con il Borussia Dortmund, potrebbe svincolarsi a breve.

“Ci sarà nei prossimi giorni un incontro con i gialloneri che hanno la precedenza – ci ha detto in esclusiva suo padre Herrmann Hummels, che gli fa anche da procuratore –. Ha bisogno di qualche giorno per ricaricare le pile. Poi, se non si dovesse trovare un accordo con il Dortmund, valuteremmo altre offerte. Ma quel che è certo è che Mats non andrà in Asia, in America o troppo lontano da Monaco”.

La famiglia del giocatore (compreso suo figlio di 6 anni) vive infatti lì. “Non sappiamo cosa accadrà, ma sicuramente preferiamo soluzioni che permettano di raggiungere Monaco in poche ore”. Milano, Torino, Roma, dunque, in Italia sono città che offrirebbero una vetrina interessante e, non da sottovalutare, ottimi collegamenti con la Baviera.