“Non ci parliamo da anni” | Parolo confessa tutto in ESCLUSIVA: Klose, Tudor e la chiamata fantasma

Esclusiva Parolo: “Mai contattato dalla Lazio per fare il vice”

Una secca smentita. Nei giorni scorsi Marco Parolo è stato accostato alla panchina della Lazio. Stando ad alcune ricostruzioni avrebbe fatto il vice di Klose nel caso in cui l’attuale tecnico Tudor avesse lasciato i biancocelesti (ipotesi poi avverata).

Eppure Parolo nega tali ricostruzioni: “Non parlo con Klose da anni. Sto studiando per prendere il patentino, ma non mi ha contattato nessuno – ci ha spiegato in esclusiva –. Mi piacerebbe allenare un giorno, chissà.”

TUDOR POTEVA FARE BENE – “Ma al momento non c’è niente. Tudor? Mi sembra che la Lazio abbia ottenuto buoni risultati e mi piace come la squadra è messa in campo. Non so se ci sono tensioni interne come qualcuno dice, ma se così fosse credo che i calciatori debbano mettere da parte gli interessi personali e ricordarsi che la priorità è il bene della squadra”.