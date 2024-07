Con me i giovani non possono giocare | Fonseca lo manda in Serie C, arrivederci alla stella promessa

Il nuovo tecnico rossonero ha scelto i calciatori giovani che faranno parte della rosa della prima squadra e gli esclusi.

Attendendo che, dopo l’arrivo di Alvaro Morata, il mercato del Milan possa sbloccarsi e possano arrivare quei 4-5 rinforzi di cui la rosa necessita assolutamente, la squadra rossonera è partita per la tournée negli Stati Uniti dove affronterà in amichevole alcune big d’Europa come Manchester City, Barcellona e Real Madrid.

Non prenderanno parte alla scampagnata americana i due francesi Maignan e Theo Hernandez, l’olandese Tijjani Reijnders ed il nuovo acquisto Morata. Tutti e quattro, che hanno da poco cominciato le ferie a causa del lungo cammino ad Euro 2024, si aggregheranno al gruppo direttamente a Milanello, quando la squadra tornerà dalla tournée.

Sono presenti negli Stati Uniti, invece, Saelemaekers, Maldini, Colombo e Nasti che comunque sono sul mercato ed alcuni giovani, come Cuenca, Liberali, Nava, Raveyre e Torriani che faranno parte del Milan Futuro in Serie C o comunque della Primavera.

Si uniranno alla truppa allenata da Daniele Bonera, il Milan Futuro Under 23 in Serie C, anche altri giovanissimi che hanno partecipato all’Europeo Under 19 con la maglia della Nazionale azzurra. Si tratta di Sia, Magni, Camarda, Zeroli e Bartesaghi. Cinque giovani su cui il club rossonero crede tantissimo, ma che vorrà testare prima in un campionato duro, ma comunque professionistico, come la terza serie italiana.

Milan, Bartesaghi giocherà in Serie C

Reduci dalla delusione dell’eliminazione in semifinale all’Europeo in Nord Irlanda, per mano della Spagna, i cinque rossoneri si uniranno alla troupe di Daniele Bonera, dopo qualche giorno di ferie, per preparare l’esordio dell’Under 23 rossonera nel campionato di Serie C.

Uno dei calciatori più attesi in questo campionato è sicuramente Davide Bartesaghi, terzino sinistro classe 2005 che sarà uno dei punti fermi della compagine di Bonera. Dopo aver esordito in prima squadra ed in Serie A già nella scorsa stagione, con Stefano Pioli in panchina, il ragazzo è pronto per la nuova esperienza e non vede l’ora di cominciare.

Milan Futuro, Bartesaghi entusiasta di questo nuovo inizio

Bartesaghi secondo qualcuno potrebbe avere un’evoluzione tattica simile a quella di Riccardo Calafiori che nasce come terzino sinistro, per poi accentrarsi e diventare un ottimo centrale di difesa. Lui nega e preferisce ispirarsi al compagno di squadra Theo Hernandez e Marcelo, suoi idoli e fonte di grande ispirazione.

Per quanto riguarda il passaggio in Serie C, nelle fila del Milan Futuro, invece, Davide non vede l’ora di cominciare e confessa: “L’idea mi piace molto, serve da gavetta per arrivare in prima squadra, che non è una cosa facile. Milan Futuro farà la Serie C, è un campionato da non sottovalutare. Ce la giocheremo anche lì”.