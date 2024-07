Giuntoli, mazzata all’intervallo di Norimberga: TRATTATIVA FALLITA | “Nessuna intenzione di cederlo” – Esclusiva Dotsport

La notizia arriva direttamente dal direttore sportivo. La trattativa è fallita all’intervallo della prima amichevole contro il Norimberga.

Girare al largo. Il Borussia Dortmund non sembra intenzionato a vendere Karim Adeyemi. L’attaccante 22enne piace, e tanto, alla Juventus. Il nuovo allenatore Thiago Motta lo ha messo

in cima alla lista dei desideri. Giovane, atletico, tecnico, e già abituato a giocare ad alti livelli (con i gialloneri ha disputato la finale dell’ultima Champions League).

Sembra il profilo perfetto per la Juventus che il tecnico ex Bologna vuole formare. Eppure da Dortmund fanno muro. Al punto che, al termine di uno degli allenamenti della squadra impegnata in ritiro, ha parlato Lars Ricken, direttore sportivo del Borussia Dortmund.

“Continuano ad arrivare voci su Adeyemi, ma noi non abbiamo mai fissato un prezzo per lui, né abbiamo intenzione di farlo – ci ha detto in esclusiva –. Per noi questo non è un argomento di discussione, non abbiamo intenzione di cederlo”.