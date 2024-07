Fullkrug-Milan, Sahin (all. Dortmund) conferma ai nostri microfoni: “Qualcuno deve partire” | ESCLUSIVA DOTSPORT

Esclusiva Sahin: “Quattro punte sono troppe. Qualcuno deve partire”

Quattro punte. E almeno una è di troppo. Per questo il Milan sta cercando di convincere il Borussia Dortmund a cedere Niclas Füllkrug. L’attaccante 31enne, importante non soltanto per i gialloneri ma anche per la nazionale tedesca, sarebbe ben intenzionato a trasferirsi al Milan.

Le due società sono al lavoro per trovare un accordo, anche perché i tedeschi non escludono affatto la cessione del bomber tedesco. Al contrario. Il tecnico Sahin, dal ritiro della squadra, ammette di aver chiesto che almeno uno dei quattro attaccanti (gli altri sono Guirassy, appena acquistato, Moukoko e Haller) venga venduto.

“Non riesco a immaginarmi di affrontare la prossima stagione con 4 attaccanti, sono oggettivamente troppi e si possono creare problemi di gestione”, ci ha detto in esclusiva. Lui in realtà Fullkrug lo vorrebbe tenere, ma la società vuole piazzare una delle punte. Guirassy è ovviamente incedibile. Più difficile trovare una sistemazione per Moukoko e Haller. E così Sahin rischia di doversi accontentare.