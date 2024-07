Maldini da pazzi: attraversa il Naviglio e firma per i vicini di casa | Milan informato nella notte – ESCLUSIVA

La trattativa sembrava rallentata e invece stanotte è successo di tutto: Galliani ha affondato il colpo, operazione chiusa

Chi dava per fatta la cessione di Colpani alla Fiorentina sbagliava di grosso, almeno allo stato attuale delle cose. Nelle ultime giornate sembrava che l’accordo tra i viola e il Monza fosse a un passo, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto.

Le negoziazioni sono ancora in corso, con entrambe le squadre che non riescono a trovare un punto d’incontro. I toscani hanno proposto un prestito con diritto di riscatto o un obbligo condizionato alle presenze e al minutaggio del giocatore. Il Monza, però, vuole un obbligo di riscatto senza condizioni o clausole più favorevoli.

Anche sulla valutazione economica ci sono divergenze: il club gigliato valuta Colpani circa 16 milioni di euro, mentre Galliani spera di ottenere di più.

Nonostante tutto, c’è una nota positiva: Raffaele Palladino, il nuovo tecnico della Fiorentina (ed ex Monza), ha dato il suo benestare all’arrivo di Colpani. Questo fa sperare che un’intesa possa essere raggiunta.

Galliani punta lo juventino

Mattia De Sciglio è alla ricerca di una nuova squadra. Dopo aver smentito le voci su un suo infortunio, il giocatore ha dichiarato di essere pronto per una nuova sfida. Il Monza di Adriano Galliani avrebbe manifestato interesse per lo juventino, ma ancora non avrebbe fatto un’offerta ufficiale, poiché deve prima completare alcune cessioni.

De Sciglio, il cui contratto con la Juventus scade nel 2025, sta valutando tutte le opzioni disponibili in attesa dell’offerta più vantaggiosa. Nel frattempo, continua ad allenarsi in attesa di novità sul suo futuro, con il Monza che rimane alla finestra per cogliere l’occasione giusta.

Maldini: operazione fatta

Si vociferava che il Monza volesse chiudere nella notte l’operazione relativa all’acquisto di Daniel Maldini e, secondo quanto raccolto dalla redazione di Dotsport, l’obiettivo è stato raggiunto. Nelle ultime ore infatti ci sono stati dei contatti intensissimi tra le parti: il giovane calciatore voleva solo andare a Monza e ha spinto per fa sì che l’affare si fosse realizzato positivamente, nonostante la richiesta anche del Torino.

Questa mattina le parti sono definitivamente in chiusura, ma l’operazione è praticamente conclusa. Le cifre ancora non sono emerse, quel che è certo è che il Milan vuole assicurarsi una percentuale sulla futura rivendita del figlio d’arte.