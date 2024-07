Avete preferito Cuadrado a me, ora vado a Torino | Inter, addio di RIPICCA: scelto il club rivale

Dopo la sua esperienza nel club nerazzurro, il calciatore potrebbe tornare in Serie A dopo una sola stagione.

Durante l’estate scorsa fece molto discutere il passaggio di Juan Cuadrado all’Inter. Dopo otto stagioni alla Juventus e tantissimi successi, infatti, il colombiano non firmò il rinnovo con il club bianconero e passò agli storici rivali, con Marotta che attinse ancora una volta dal mercato degli svincolati.

L’avventura di Cuadrado in nerazzurro, però, non è stata molto fortunata. Qualche buona prestazione tra agosto e settembre scorso, poi il problema al tendine d’Achille e un lungo calvario che lo portò prima ad uno stop di circa un mese e poi ad una ricaduta dopo un paio di apparizioni tra novembre e dicembre.

L’Inter obbligò il calciatore all’operazione, ma l’intervento chirurgico lo mise fuori causa praticamente per tutto il resto della stagione, con il suo ritorno nella lista dei convocati intorno ad aprile e nessuna possibilità di mettersi in mostra. Fatto sta che Cuadrado riuscì a far parlare di sé soltanto in occasione dei festeggiamenti per la conquista del ventesimo Scudetto.

Durante la passerella davanti ai tifosi nerazzurri, infatti, Cuadrado, invitato dagli interisti a saltare in occasione del coro: “Chi non salta bianconero è”, lo fece ed il gesto non piacque affatto ai tifosi della Juventus che tanto lo avevano amato negli anni precedenti. Nonostante questo episodio, però, il colombiano non è stato riscattato dall’Inter ed è attualmente svincolato, in cerca di una nuova avventura.

Mercato, Gosens vuole tornare in Italia

La scorsa estate il suo arrivo, insieme a quello di Carlos Augusto dal Monza, corrispose con la cessione di Robin Gosens che, dopo l’arrivo nel gennaio 2022 per circa 25 milioni di euro dall’Atalanta, fu ceduto a 15 milioni all’Union Berlino. La stagione del tedesco, però, non è stata felice, soprattutto dal punto di vista della squadra.

Anche per questa ragione, quindi, l’ex Atalanta vuole tornare a tutti i costi in Italia, con il club tedesco che lo valuta dieci milioni di euro. Classe 1994, Robin può dare ancora tanto al calcio italiano ed alla nostra Serie A e non è un certo in caso che a lui hanno pensato diverse squadre nostrane in queste ultime settimane.

Mercato, il Torino forte su Robin Gosens

Bologna, Lazio, Roma, ma soprattutto il Torino che sembra la più convinta nel riportare Gosens in Serie A. Per ora la trattativa non si sblocca perché il club granata vorrebbe il tedesco in prestito con diritto di riscatto, mentre l’Union non si muove dalla sua posizione iniziale: cessone a titolo definitivo a circa dieci milioni di euro.

Le parti si riaggiorneranno. Intanto, alla presentazione ufficiale del nuovo allenatore, Paolo Vanoli, il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha parlato degli obiettivi di mercato ed ha ammesso che servono ancora due difensori centrali ed un esterno di sinistra a tutta fascia, ruolo, quest’ultimo, che Gosens svolge ed ha sempre svolto a meraviglia.