Terremoto Luis Alberto, l’agente in ESCLUSIVA: “Non lascerà la Lazio” | E spunta la super richiesta di Lotito

Luis Alberto, parla l’agente: “Non ci sono le condizioni affinché lasci la Lazio”. E spunta la richiesta di Lotito.

Luis Alberto dentro o fuori? La Lazio nelle ultime ora ha perso Daichi Kamada, che ha deciso di non rinnovare il proprio contratto col club di Formello e rischia seriamente di veder sfumare anche la possibilità di fare cassa con Luis Alberto, che sembrava destinato al Al Duhail, in Qatar.

Miguel Alfaro, agente dello spagnolo che un mese fa aveva chiesto la cessione (o addirittura la lista gratuita…) al club capitolino, non è convinto che la trattativa possa andare a buon fine, come ci ha detto in esclusiva.

“Stando alle condizioni attuali non ci sono possibilità che lasci la Lazio”. Questo perché Lotito ha chiesto al giocatore di rinunciare ad alcune pendenze che ha con il club biancoceleste. Tecnicamente una fortuna per i biancocelesti, che dopo Kamada rischiano di perdere anche l’altro giocatore con più tecnica e classe di tutta la rosa.

Ma lo spagnolo, che spesso ha creato tensioni, è una bomba a orologeria all’interno dello spogliatoio. Specie perché il rapporto con Tudor non è affatto buono.