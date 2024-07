Lazio, colpaccio in attacco: il “fratello” di Pogba vicinissimo a firmare | Lotito gli offre la maglia da titolare

Il club biancoceleste sta rivoluzionando la rosa dopo il cambio di allenatore ed è vicina all’acquisto di un gran talento.

Una delle squadre che più hanno cambiato volto in questo primo mese e mezzo abbondante di calciomercato è sicuramente la Lazio di Claudio Lotito, che si è ritrovata di fronte alla necessità di cambiare allenatore a giugno inoltrato dopo le dimissioni di Igor Tudor.

E, così, il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, lontano anni luce dalle idee circa il futuro ed il valore della rosa dell’allenatore croato, ne ha accettato le dimissioni ed è subito corso ai ripari, ingaggiando l’ex tecnico di Lecce e Verona, Marco Baroni. Dalla difesa a quattro di Maurizio Sarri, a quella a tre di Tudor, quindi, si passerà di nuovo ad un modulo che prevede quattro difensori.

Questo ha sconvolto un po’ anche i piani iniziali e di mercato pianificati da Lotito e dal suo direttore sportivo, Fabiani. Oltre a questa rivoluzione tecnico-tattica, l’estate della Lazio è cominciata con l’addio a Felipe Anderson, che da svincolato è tornato in Brasile, Luis Alberto, ceduto in Qatar, e Ciro Immobile che ha da poco scelto di continuare la sua carriera in Turchia.

Via tutti i senatori, gli uomini di maggior carisma ed esperienza della rosa, quindi, e dentro calciatori giovani, emergenti e di prospettiva che non dovranno far rimpiangere vere e proprie bandiere degli ultimi 7-8 anni di Lazio. Per Baroni non sarà facile far tornare subito competitiva la Lazio, ma avrà dalla sua la tranquillità di poter lavorare in uno spogliatoio giovane e sano.

Mercato Lazio, serve ancora un attaccante

Fino a questo momento a Roma, sponda biancoceleste, sono già arrivati Tchaouna e Noslin per l’attacco, il nigeriano Dele Bashiru per il centrocampo, il terzino sinistro Nuno Tavares e lo svincolato, Gaetano Castrovilli che arriva a zero dopo gli anni importanti di Firenze, costellati però da tanti infortuni soprattutto negli ultimi tempi.

Per completare la rosa, però, Marco Baroni ha bisogno di un altro attaccante che andrà a sostituire, almeno numericamente, Ciro Immobile. In realtà, visto che l’ex tecnico del Verona sembra sempre più orientato a schierare Noslin come prima punta e alternarlo con Castellanos, la società biancoceleste avrebbe l’intenzione di acquistare un esterno più che una prima punta.

Mercato, Lazio fortemente interessata a Martial

Saltata la possibilità di portare nella Capitale Mason Greenwood, che si è accasato al Marsiglia, resta sempre aperta l’ipotesi che porterebbe ad un altro ex Manchester United. Il nome è di quelli importanti, anche se negli ultimi anni le sue quotazioni sono molto in ribasso rispetto alle premesse di inizio carriera. Parliamo di Anthony Martial, attaccante esterno francese, che aveva impressionato tutti durante gli esordi.

Compagno di squadra di Paul Pogba, sia in Nazionale che al Manchester United, Martial è ancora un classe 1995 e potrebbe rappresentare un’occasione ghiotta per molte squadre europee e non. Svincolatosi dai Red Devils, infatti, arriverebbe a zero. Al momento ha richieste dalla Lazio, che gli avrebbe offerto un contratto tra i 4 e i 5 milioni di euro, gli stessi che percepiva Immobile in biancoceleste, dal Como di Fabregas e da diversi club arabi.