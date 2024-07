Thiago Motta lo ha inventato come calciatore: ora firma a TRADIMENTO per i rivalissimi | È un nuovo giocatore del Milan

Thiago Motta lo ha fatto crescere a Bologna e adesso sta per firmare per i rivali della Juventus, l’allenatore bianconero non ci sta

Thiago Motta è approdato sulla panchina della Juventus dopo due esperienze molto positive in panchina. Da calciatore è stato un regista molto apprezzato, protagonista dello storico Triplete dell’Inter nel 2010 e poi per diverse stagioni tra le fila del PSG. Una volta detto addio al mondo del calcio giocato, ha scelto di prendere il tesserino e diventare un tecnico.

Allo Spezia ha ottenuto una salvezza tutt’altro che scontata, con alcune vittorie di prestigioso come a San Siro contro il Milan e a Napoli. Il rendimento viene notato dal Bologna che decide di metterlo sotto contratto per il post Mihajlovic.

Dopo una prima annata conclusa in crescendo, con un girone di ritorno di grande livello, arriva il capolavoro il passato campionato con la qualificazione in Champions League. Grande merito va a Motta per essere riuscito a valorizzare una rosa molto giovane.

Calafiori e Zirkzee sono esplosi e hanno lasciato entrambi la Serie A per trasferirsi in Premier League, rispettivamente all’Arsenal e al Manchester United. Ma non sono gli unici talenti che hanno raggiunto la maturazione definitiva.

Con Motta è diventato un top in difesa, ora firma per i rivali

Tra questi anche il centrale Lucumi, nel mirino del Milan. I rossoneri sono a un passo dall’ingaggio di Pavlovic del Salisburgo, con un’offerta molto vicina ai 20 milioni che il club austriaco vuole per lasciar partire il proprio difensore.

Nel caso di cessione di Thiaw, nel mirino di alcuni club di Premier e valutato 40 milioni, il sostituto indiziato è proprio Lucumi, tra i migliori centrali dello scorso campionato, cresciuto molto a Bologna e pronto per un top club.

Motta e la valorizzazione dei giovani, la missione continua a Torino

Thiago Motta che non è riuscito al momento a portare a Torino nessuno dei giovani che ha avuto a disposizione nel capoluogo emiliano ma che tenterà anche al timone della Juventus di far crescere alcuni giovani che i bianconeri affideranno lui, monitorati nel corso della stagione e prelevati dalla Next Gen in Lega Pro.

C’è grande entusiasmo nel ritiro tedesco della Juventus che continua a cercare di cedere alcuni giocatori in esubero per arrivare a chiudere per i propri obiettivi in entrata, primo tra tutti Koopmeiners in mezzo al campo.