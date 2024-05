Allegri licenziato per giusta causa, il comunicato a breve: fatali le minacce a Vaciago | La Juve ha deciso

Volano gli stracci. La società avrebbe preso la decisione definitiva: il licenziamento per giusta causa. Così può non pagargli lo stipendio.

È finita la storia d’amore tra Massimiliano Allegri e la Juventus. La conquista della Coppa Italia non ha attenuato un sentimento che la società si portava dietro da tempo, e che il post finale ha contribuito ad elevare alla massima potenza.

Le minacce che Guido Vaciago (direttore Tuttosport) ha riportato questa mattina potrebbero essere state l’ultimo atto dell’allenatore come tesserato bianconero. La dirigenza avrebbe convocato d’urgenza in questi istanti un summit per decidere il licenziamento immediato per giusta causa.

Una mossa che, se confermata, potrebbe addirittura avere come conseguenza più pragmatica quella del mancato pagamento dello stipendio che l’ultimo anno del contratto di Allegri prevederebbe.

Un clima arroventato da un nervosismo palpabile, testimoniato anche dai presunti danni che il tecnico livornese avrebbe provocato alla strumentazione dell’agenzia Lapresse. Secondo quanto riportato da Sportface, Allegri avrebbe scalciato delle luci di set, finendo per romperle: la società Juventus avrebbe fatto sapere di essere disponibile a ripagare il danno subito.