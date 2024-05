Szczesny, addio per sempre: lo hanno sostituito con un giovanotto | Si torna indietro nel tempo

Il portiere polacco della Juventus è stato protagonista ancora una volta di un’ottima stagione, ma c’è un pericolo alle sue spalle.

Dopo alcuni anni in cui ci sono diverse critiche, soprattutto a causa di alcuni errori che sono costati carissimi alla Juventus in termini di punti in classifica, ormai Wojciech Szczęsny è diventato una delle poche certezze in casa bianconera e continua ad essere tra i portieri più forti del nostro campionato.

L’estremo difensore polacco difende i pali della squadra bianconero dalla stagione 2017/2018 e, dopo una stagione da secondo di Gianluigi Buffon, si è preso la porta della Juventus e non l’ha più lasciata, relegando in panchina anche un ottimo portiere come Mattia Perin e lo stesso ex Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 al suo ritorno dopo la stagione a Parigi.

Szczesny ha dovuto comunque accettare il tanto turnover fatto in porta dai vari allenatori della Juventus ed il fatto che nei match di Coppa Italia sono sempre stati Perin e Buffon i titolari della squadra. In questa stagione, infatti, il polacco è stato costretto ad accomodarsi in panchina anche nell’atto conclusivo della Coppa Italia che si è disputato mercoledì sera.

Simbolo, bandiera ed uno dei pochi senatori rimasti in casa bianconera, Wojciech Szczęsny ha un contratto in scadenza nel giugno 2025 e quindi dovrebbe terminare la sua esperienza juventina al termine della prossima stagione. Il 34enne polacco, però, guadagna ben 6.5 milioni di euro netti all’anno e la società torinese potrebbe spingerlo verso la cessione, proprio per continuare l’opera di snellimento del monte ingaggi totale.

Mercato, le strategia della Juve per la porta

Vedremo quello che succederà in estate, ma sembrano sempre più fondate le voci che vogliono la Juventus sul portiere del Monza, Di Gregorio che continua ad essere uno degli estremi difensori più seguiti del nostro campionato. Le strade percorribili per la Juventus, in tal senso, ora sono due.

L’arrivo fin da subito dell’attuale portiere ex Inter, con Szczesny in uscita, magari verso l’Arabia; o l’acquisto subito dell’estremo difensore brianzolo, ma nello stesso tempo la possibilità di lasciarlo un altro anno in prestito al Monza. In quel caso il polacco resterebbe titolare e nella Juventus fino alla scadenza naturale del suo contratto.

Bobek, il futuro della porta polacca

Il portiere bianconero, intanto, si prepara per l’Europeo che partirà tra meno di un mese e che disputerà con la sua Polonia. Una batteria di estremi difensori di tutto rispetto quella polacca e che comprende anche Lukasz Skorupski del Bologna e Marcin Bulka del Nizza. Accanto a loro, però, sta crescendo un ragazzo che sembra destinato ad essere il futuro numero uno della Nazionale.

Si tratta di Aleksander Bobek, portiere classe 2004, che in questa stagione, la sua prima da titolare e da professionista, si è messo particolarmente in mostra con il LKS Lodz. Per lui, gigante di quasi due metri, agilissimo tra i pali e con una ottima abilità comunicativa che usa per guidare la retroguardia dalla sua posizione, si parla già di possibile convocazione in Nazionale maggiore. Sul 19enne polacco c’è già l’interesse, tra le altre, di Torino, Cagliari e Monza