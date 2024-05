Siete una provinciale, non giocate nemmeno in Conference | De Laurentiis deriso ancora dalla vecchia fiamma: va in Premier

Il Napoli dice nuovamente addio alla vecchia fiamma. Il giocatore va in Premier per giocare la Champions. De Laurentiis amareggiato.

Tristemente nono in classifica con 51 punti, a meno 12 dalla zona Champions League, il Napoli di Francesco Calzona si prepara a chiudere definitivamente, con le ultime due sfide contro Fiorentina e Lecce, una stagione purtroppo povera di soddisfazioni.

Una stagione, quella 2023-2024, che, iniziata dai partenopei col chiaro intento di confermarsi ai vertici del campionato e migliorare, rispetto alla scorsa annata, i cammini in Champions League e Coppa Italia, non li ha mai visti invece competitivi in nessuna di queste tre competizioni.

Nemmeno la Supercoppa Italiana, disputata in Arabia Saudita a metà gennaio, ha regalato piaceri al gruppo campano che, vittorioso nella semifinale contro la Fiorentina, si è poi dovuto arrendere all’Inter di Simone Inzaghi nella finalissima persa 1-0 a causa di un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero del secondo tempo.

Delusioni su delusioni, quelle messe in fila nel corso dell’annata dal club azzurro che, raggiunto il non invidiabile record di peggior squadra campione d’Italia, dovrà ora obbligatoriamente rialzare la china per ritornare ai livelli che solo un anno fa hanno permesso a Osimhen e compagni di vincere meritatamente lo scudetto.

Napoli, l’Europa è ormai un miraggio: partenopei a meno due dalla zona Conference League

Matematicamente fuori da tempo dalle corse che portano in Champions ed Europa League, al Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis non resta che provare a raggiungere la qualificazione in Conference League per rendere meno amara una stagione destinata a finire comunque quanto prima nel dimenticatoio.

Una qualificazione, quella alla terza competizione continentale, che, chiaramente neanche messa in preventivo a inizio anno, rappresenta ad oggi l’unico obiettivo matematicamente ancora raggiungibile dagli azzurri (la Fiorentina attualmente in zona Conference ha due punti in più di Osimhen e compagni) per non rischiare di restare completamente fuori dall’Europa il prossimo anno.

L’ex fiamma del Napoli, Gabri Veiga torna in Europa: vicina la firma con l’Aston Villa

Corteggiato al lungo dal Napoli la scorsa estate, prima di accettare il trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Ahli, Gabri Veiga potrebbe tornare in Europa nelle prossime settimane per trasferirsi in Premier League tra le file dell’Aston Villa di Unai Emery.

Matematicamente qualificato all’edizione 2024-2025 della Champions League, grazie anche alla sconfitta del Tottenham nel recupero della 34esima giornata di campionato contro il Manchester City disputato martedì sera, il club di Birmingham è infatti pronto a convincere l’ex fiamma partenopea con la possibilità di giocare la massima competizione continentale e il campionato più bello e spettacolare del mondo il prossimo anno. L’affare non è stato ancora ovviamente ufficializzato, ma prossimamente dovremmo certamente saperne di più.