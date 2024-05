Scusa mister, io non vengo con voi | Pioli, altra mazzata dopo Giroud: il pupillo è fuori squadra

Ormai è ufficiale l’addio dell’attaccante francese a fine stagione, mentre a Torino ci sarà un’altra assenza pesante.

La stagione del Milan si è praticamente conclusa dopo la netta vittoria per 5-1 contro il Cagliari di sabato scorso. Tre punti che hanno consentito ai rossoneri di rendere ufficiale, oltre alla qualificazione alla prossima Champions League che era già stata conquistata, anche il secondo posto e quindi la partecipazione alla final four della Supercoppa Italiana del prossimo anno.

Obiettivo minimo raggiunto per i rossoneri che restano però alle prese con alcune forme di protesta e di dissenso da parte dei tifosi che ovviamente non hanno digerito le eliminazioni in serie ed anzitempo dalle altre Coppe, ma soprattutto il distacco abissale dall’Inter in classifica.

Il Milan, però, resta la squadra che ha fatto meno peggio tra le altre e in altri tempi questo secondo posto sarebbe stato accolto con gioia e trionfalismi. Mancano due giornate alla fine di questa stagione contraddittoria, ma ormai è già stato tutto deciso ed ora i tifosi rossoneri si aspettano soltanto di conoscere il nome del prossimo allenatore.

Anche se non è stato ancora annunciato ufficialmente, infatti, sembra ormai scontato l’esonero di Stefano Pioli al termine del campionato quando, di conseguenza, verrà ufficializzato il nome di quello che sarà il prossimo allenatore del Milan. Quest’ultimo sarà chiamato al compito assai arduo di aprire un nuovo ciclo, cercando di competere con l’Inter campione d’Italia.

Milan, gli annunci ufficiali di Kjaer e Giroud

Nelle ultime ore, intanto, sono arrivati due annunci ufficiali. Simon Kjaer e Olivier Giroud, infatti, saluteranno il Milan al termine del campionato ed alla fine del loro contratto che scadrà il prossimo 30 giugno. Il destino del bomber francese è ormai scritto da tempo e mancava solo l’ufficialità che è stata data dallo stesso calciatore.

Il numero nove rossonero, infatti, andrà a giocare negli Stati Uniti e, con ogni probabilità, terminerà la propria carriera in MLS con la maglia dei Los Angeles FC. Una scelta di vita per quello che è stato un vero e proprio idolo dei tifosi milanisti nelle ultime tre stagioni e che sarà ricordato per sempre con affetto da tutti a Milanello e Casa Milan.

Milan, Gabbia out contro il Torino

Ora, però, anche se per la classifica non contano praticamente nulla, Stefano Pioli ha il compito, anche in questo clima di smobilitazione generale, di preparare le ultime due partite di campionato, quella in casa del Torino e l’ultima a San Siro contro la Salernitana.

Per la sfida ai granata, intanto, il Milan sarà in piena emergenza. Mancheranno, infatti, gli infortunati Maignan, Chukwueze, Loftus-Cheek e Kjaer, ma non sarà della partita nemmeno il difensore centrale, Matteo Gabbia che è stato ammonito contro il Cagliari, era in diffida e sarà costretto a dare forfait in vista della 37esima giornata di Serie A.