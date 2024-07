Friedkin, doccia congelata: il mercato per lui è FINITO così | Non arriverà il tanto atteso attaccante

Sfuma uno degli obiettivi della Roma che è sempre alla ricerca di rinforzi nel reparto avanzato in questa sessione di mercato.

Mancano poco più di tre settimane all’inizio della Serie A e quindi della nuova stagione ufficiale ed in casa Roma sono ancora tante le pedine che devono essere sistemate in questa sessione estiva di calciomercato. Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’acquisto del giovane svedese Dahl che diventerà un opzione in più per la corsia sinistra di difesa di Daniele De Rossi.

Dahl è il quarto acquisto dell’estate giallorossa ed arriva dopo il portiere australiano Ryan, il giovane Sangarè e soprattutto il centrocampista francese, Enzo Le Fee che è arrivato nella Capitale per circa 22 milioni di euro, cifra sborsata dalla Roma al Rennes.

Restano ancora, però, soprattutto due ruoli del campo che gli uomini di mercato della Roma dovranno cercare di rinforzare: l’attacco e la corsie laterali di difesa. Gli obiettivi più importanti restano sempre gli stessi. Assignon e Pubil per la difesa, con il primo che è il rinforzo preferito come terzino destro, Sorloth, David, Soulé e Federico Chiesa per l’attacco.

Per il terzino destro del Rennes si continua a trattare, con la Roma che vorrebbe inserire nella trattativa anche Rick Karsdorp che è ormai fuori progetto e partirà comunque in questa sessione di mercato. L’altro grande obiettivo, che si avvicina sempre più a grandi passi, è Soulé della Juventus, con domanda e offerta che si avvicinano sempre più.

Mercato Roma, gli obiettivi per l’attacco

Una volta sistemati questi due ruoli, poi, si penserà alla prima punta. Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Andrea Belotti, Azmoun e Lukaku, tutti ceduti per fine prestito o perché non rientravano più nel progetto. In rosa è rimasto soltanto l’inglese Tammy Abraham che comunque è nella lista dei probabili partenti.

Nelle prossime settimane, quindi, dovrà per forza arrivare un nuovo numero nove, quell’attaccante che avrà il compito di portare gol pesanti alla squadra. Oltre al canadese David, che piace, ma non convince del tutto, l’obiettivo numero uno continua ad essere Sorloth del Villareal. Il norvegese, però, ha una clausola di 38 milioni di euro che la Roma non intende pagare.

Mercato, En-Nesyri passa ufficialmente al Fenerbahce

Sorloth è diventato l’obiettivo numero uno anche e soprattutto dopo che En-Nesyri è stato acquistato ufficialmente dal Fenerbahce. La punta marocchina piaceva da tempo alla Roma, ma la nuova squadra dell’ex José Mourinho ha anticipato tutti, con un’offerta da 20 milioni di euro fatta pervenire al Siviglia.

En-Nesyri ha svolto le visite mediche ed è stato presentato al pubblico. Diventerà il nuovo compagno di reparto di un altro grande ex romanista, quell’Edin Dzeko che ha già mostrato a tutti di essere ancora in grande forma, realizzando tre gol nella prima partita dei playoff valevoli per la qualificazione alla prossima Champions League.