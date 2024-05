Giuntoli, fulmine a parametro 0: sarà lui il nuovo #10 | Lo voleva mezza Europa ma ha scelto la Juve

Il dirigente bianconero vivrà la prima vera estate da protagonista assoluto di mercato della Juventus. Arriva la prima idea.

L’estate scorsa fu annunciato dalla Juventus a Luglio ed entrò nel mondo bianconero dopo aver compiuto un vero e proprio miracolo a Napoli. In Campania, infatti, sarà ricordato per sempre come il direttore sportivo che è riuscito a vincere il terzo Scudetto della storia napoletana, titolo arrivato anche grazie alle sue intuizioni di mercato.

Nella scorsa sessione estiva di calciomercato ha avuto il compito gravoso di dover sfoltire la rosa, abbassare drasticamente il monte ingaggi e riuscire a cedere i calciatori che non facevano più parte del progetto. Cristiano Giuntoli lo ha fatto da vero professionista ed aziendalista, ma non ha potuto incidere come più gli piace fare, andando cioè a scoprire nuovi talenti e a chiudere trattative in entrata.

I primi due acquisti della gestione Giuntoli sono arrivati a gennaio, ma con movimenti di seconda fascia. Sono arrivati, infatti, Tiago Djalo, difensore portoghese del Lille preso sei mesi prima della scadenza del contratto con i francesi e mai impiegato da Allegri fino a questo momento, e Carlos Alcaraz, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Southampton.

Il centrocampista argentino non ha giocato tantissimo e difficilmente sarà riscattato dalla Juventus, visto anche l’oneroso costo del suo riscatto. Questa scelta, unita al quasi certo addio di Adrian Rabiot che difficilmente rinnoverà ancora una volta il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, porterà il club bianconero a dover intervenire massicciamente sul mercato, soprattutto per quel che riguarda il centrocampo.

Juve, Giuntoli al primo vero mercato bianconero

Quella che comincerà già dal prossimo mese, anche se ufficialmente si aprirà a luglio, sarà la prima vera sessione di calciomercato estiva con Cristiano Giuntoli al comando del timone dirigenziale bianconero. Il diktat della società bianconera, però, è chiaro: abbattimento dei costi, zero follie sul mercato in entrata e riduzione ulteriore del monte ingaggi, con la volontà di puntare sui giovani.

Oltre ai talenti in rampa di lancio, però, la Juventus avrà bisogno anche di qualche giocatore esperto che possa aumentare il livello di carattere e personalità della squadra. Molto probabile, quindi, che Cristiano Giuntoli punti anche su qualche calciatore a parametro zero, seguendo un po’ l’esempio dell’Inter che ha puntato molto ultimamente su questa soluzione.

Mercato Juve, occhi su Rafa Silva del Benfica

La prima idea in tal senso vede la Juventus molto interessata a Rafa Silva del Benfica. Il centrocampista offensivo portoghese è in scadenza di contratto con il club lusitano e nelle ultime ore è arrivata la certezza che a fine stagione le strade dei due si divideranno dopo tanti anni e diverse soddisfazioni prese.

Trequartista, ma anche esterno offensivo, Rafa Silva rappresenterebbe un jolly offensivo assai prezioso per il prossimo allenatore della Juventus. Il 31enne lusitano ha sempre assicurato un buon numero di gol e di assist in queste stagioni al Benfica e sarebbe un rinforzo di sicuro affidamento anche in ottica Serie A. Cristiano Giuntoli ci prova, ma dovrà battere una concorrenza molto agguerrita.