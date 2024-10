Il pupillo di Sarri cambia vita: ha appena firmato il contratto col Barcellona | Presa l’eredità di Messi

Per Sarri era titolare inamovibile, adesso firma per il Barcellona, il contratto sta per essere definito nelle ultime ore, si trasferisce in Liga

Maurizio Sarri è ancora alla ricerca di una nuova stimolante sfida per tornare ad allenare. Ha rifiutato in estate il trasferimento in Grecia al Panathinaikos perché ha fatto sapere di attendere una chiamata dalla Serie A. Era in cima agli indiziati per sostituire Paulo Fonseca alla guida del Milan ma la vittoria nel derby ha consentito al tecnico portoghese di confermare il proprio posto al timone dei rossoneri.

Per il mister toscano sono sei mesi senza provare il brivido di stare a bordo campo, da quando ha deciso di lasciare la Lazio dopo una serie di risultati negativi e dopo aver constatato che i giocatori non lo seguissero più.

Una carriera importante quella di Sarri che è riuscito ad arrivare in alto dopo una lunga gavetta, sfiorando uno storico scudetto con il Napoli, vincendolo con la Juventus e trionfando in Europa League con il Chelsea.

Tanti i campioni che si è trovato ad allenare, da Cristiano Ronaldo a Gonzalo Higuain, cercando di restare fedele al proprio credo calcistico fatto di possesso palla, aggressività e propensione offensiva.

Firma per il Barcellona, diventerà il senatore della rosa, per lo spogliatoio sarà il nuovo Messi

Alla Juventus ha avuto come portiere Szczesny. Il polacco aveva fatto sapere di volersi ritirare dal mondo del calcio, dopo la rescissione del contratto con i bianconeri e il rifiuto di trasferirsi in Arabia.

Negli ultimi giorni è arrivata però la proposta del Barcellona che ha scelto lui per sostituire l’infortunato Ter Stegen. L’offerta sta per essere accettata, con Wojciech che diventerà il nuovo numero 1 dei blaugrana. La firma è attesa a breve, una volta ultimate le consuete visite mediche.

Il Barcellona è stata una proposta troppo allettante per lui

Il portiere polacco si è congedato dai tifosi della Juventus prima del fischio d’inizio del match contro il Napoli di due settimane fa e adesso, per lui, una nuova avventura, l’ultima della sua carriera, una parentesi stimolante in uno dei club più prestigiosi d’Europa.

E così dopo aver giocato in Premier League e in Italia, arriva la chance di militare anche in Liga, cercando di porre fine al dominio del Real Madrid, ancora una volta il favorito alla vittoria del campionato spagnolo.